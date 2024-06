Němci vyzkoušeli přehlížené SUV Kie jako ojetinu. Není moc žádané, i když oslňuje spolehlivostí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Dělalo a dělá dojem auta, které se díky široké nabídce dokáže zalíbit skoro každému, navíc tak činí z pozice příslušníka dnes nejpopulárnější automobilové třídy. Přesto jako nový vůz nijak zvlášť nefrčí, jako ojetina ke svým kladům Niro přidává i vysokou spolehlivost.

V roce 2016 představila Kia první generaci SUV Niro. Na první pohled šlo o tuctovou 4,4metrovou novinku, která moc nevybočovala z davu. Stačilo se však podívat pod povrch, a vůz rázem budil pozornost. Jako jeden z prvních od zavedených výrobců totiž nedisponoval ani čistě spalovacím pohonem, ani tím ryze elektrickým. Místo toho bylo možné Niro zpočátku koupit jako hybrid kombinující benzinovou jedna-šestku s baterií o kapacitě 1,56 kWh, posléze se objevil i plug-in hybrid a ryzí elektromobil, který byl k dispozici se dvěma pakety baterií (39,2 a 64 kWh), podle čehož se lišil dojezd (288 a 455 km) i výkon elektrického pohonu (136 a 204 koní).

Zní to jako recept na úspěch - designově široce přijatelné kompaktní SUV skoro s libovolným pohonem, to by mělo na zákazníky fungovat. Ale velký hit z toho nebyl a Niro zůstává na trhu přehlížené i ve svém výraznější aktuálním provedení - loni si v Česku podle čísel SDA našlo jen 111 kupců. To může překvapit i proto, že jde o téměř bezproblémový vůz - ať se zájemci rozhodli pro jakoukoli verzi, dostali auto, které ani po letech není spojeno prakticky s žádnou kritikou.

U hybridu a plug-in hybridu tedy došlo loni na poměrně rozsáhlou svolávací akci, při které bylo řešeno riziko požáru. To ale nebylo spojeno s bateriemi. Místo toho se jádrem problému ukázal být mechanismus zodpovědný za spolupráci spalovacího a elektrického ústrojí. Do jeho řídící jednotky se totiž mohla dostat unikající chladicí kapalina, což u některých aut vedlo ke zkratu a následnému požáru. Korejci tehdy uvedli, že zaznamenali deset případů, během nichž došlo k seškvaření drátů. I proto Kia dodala, že ze zhruba 140 tisíc aut, které zamířily do servisů, by v ohrožení mělo být jen jedno procento z nich.

Hybridní pohon pak má na kontě ještě dva menší škraloupy, v případě několika málo kusů vyrobených do září 2017 totiž mohlo dojít na přehřátí elektrického relé. Zároveň Korejci přiznali, že u této várky se mohly dostat ocelové piliny z výroby do olejového okruhu. V důsledku toho se pak mohlo poškodit těsnění, které by mazivo propouštělo. I to by v extrémních případech vedlo k možnému samovznícení, oficiálně zaznamenán ovšem nebyl jediný takový incident.

Když si uvědomíme, že u elektromobilů je třeba počítat s pozvolnou degradací baterií, jeví se jako „nejlepší z vrhu“ plug-in hybridní provedení. Právě takový model, jenž stejně jako výchozí hybrid disponuje 141 koňmi, ovšem páruje je s baterií o kapacitě 8,9 kWh, otestovali kolegové z Auto Bildu. A i oni hlásí nemalou spokojenost danou také velmi nízkou reálnou spotřebou - s vozem se totiž dostali na zhruba třílitrový průměr.

Vozu k tomu pochopitelně pomohla elektrická část ústrojí, rozumějte ignorace dobíjení oněch 8,9 kWh elektřiny. Výsledná spotřeba tedy neříká celou pravdu, stejně tak se sluší dodat, že zrovna tato varianta efektivitou nezavání už kvůli své hmotnosti. Jen její baterie váží 117 kg, pročež může být hmotnost plně naloženého vozu rázem dvoutunová. V té chvíli se image ekologického auta poněkud hroutí.

V tomto směru má lépe rozdané karty hybridní Niro, jehož baterie váží jen 33 kg. S pětilitrovým průměrem tedy u ní můžete počítat konstantně, u plug-in hybridu bude nižší číslo poněkud vylhané. Zároveň počítejte s tím, že větší baterie vám také seberou část zavazadelníku, pod jehož podlahu se nastěhovaly. Ovšem i tak lze na 324 až 1 322 litrů pohlížet jako na dostačující hodnoty.

Je tedy nač si stěžovat? V případě vozu testovaného kolegy nikoli, prakticky nedotčený zevnějšek byl totiž doprovozen také velmi bohatou výbavou. Auto z roku 2019 se 76 441 kilometry ovšem není levné, což do značné míry stojí za jeho ignorací v showroomech i bazarech. Tento konkrétní kus stál nový 39 274 Eur (cca 970 tisíc Kč), nyní si za něj dealer značky ve Verden an der Aller účtuje 24 290 Eur (asi 600 tisíc Kč). Na pět let starou kompaktní Kiu s takovým nájezdem je to hodně.

Za hybrid dáte pochopitelně méně, nepřekvapivě níže než Niro PHEV naopak startuje elektrická varianta. U ní byste pak jako limit měli brát nájezd 150 tisíc kilometrů, neboť následně již může hrozit výměna baterií na vaše náklady. A i když její kapacita není enormní, stále se může jednat o servisní zásah, jehož cena snadno převýší i sumu, kterou jste za korejskou ojetinu dali.

Niro PHEV se jeví jako nejspolehlivější z „vrhu“, nejrozumnější volbou se ale zdá obyčejný hybrid. Elektromobil působí kvůli životnosti akumulátorů jako časovaná bomba, ceny tomu odpovídají. Foto: Kia

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

