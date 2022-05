Neobvyklý propadák BMW většinu lidí neláká ani jako ojetina, o to levněji ho ale můžete koupit před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to jeden z největších moderních propadáků BMW, a tak se z nabídky značky pakoval. A nedá se čekat, že by se do ní kdy vrátil. I proto v bazarech startuje již na 160 tisících Kč, etalon kvality a spolehlivosti to ale není.

Před osmi lety se BMW rozhodlo rozšířit svůj záběr. Na svět tak přišla řada 2 Active Tourer, jež se v roce 2015 dočkala sourozence se třemi řadami sedadel a označením Gran Tourer. Obě MPV mnichovští usadili na stejnou platformu UKL2, jíž užívá také Mini Countryman. Znamená to, že primárně jde o vozy s pohonem předních kol, u nichž zákazníci mohou v případě výkonnějších motorizací zvolit také čtyřkolku. Rozhodně tedy nejde o BMW postavené dle tradičních parametrů, což se zejména z většího provedení projevilo na mizerném zájmu zákazníků.

BMW se tedy loni rozhodlo, že sedmimístné provedení pošle do věčných lovišť, byť v případě menší verze Active Tourer ještě zkusí štěstí. Jakkoli ovšem mnichovští provedení s interním kódem U06 nazývají druhou generací, ve skutečnosti jde spíše o facelift. Platforma totiž byla zachována, stejně jako rozvor 2 670 milimetrů. Výrazně odlišné pak nejsou ani pohonné jednotky, byť u nich pochopitelně došlo k evoluci vedoucí ke snížení spotřeby a emisí. Kromě toho pak dostal padáka 1,5litrový tříválcový diesel, čehož však asi jen málokdo lituje.

S příchodem nového provedení se nicméně to původní přestěhovalo z autosalonu do autobazarů, kde je k mání od zhruba 160 tisíc korun, a je tak bezpečně nejlevnějším moderním BMW z posledních let výroby. Není to ani suma, která by zrovna bořila rodinné rozpočty, a tak může zájemce do bazarů přilákat aspoň tím. Nicméně pohled na německý TÜV Report by měl být pro potenciální klientelu varováním. Řada 2 Active/Gran Tourer je totiž jedním z nejhůře hodnocených BMW, jež se povětšinou pohybuje jen v červeném pásmu.

Naši kolegové z Auto Bildu se proto rozhodli, že ojeté mnichovské MPV vyzkouší a ověří, zda jde skutečně o auto, od kterého by rozumně smýšlející člověk měl dát ruce pryč. Sáhli tedy po větším modelu s oním tříválcovým turbodieselem, který ve verzi 216d produkuje 116 koní a 270 Nm. S ohledem na tato čísla je zjevné, že působivou dynamiku nemá motor v popisu práce, za vyloženého šneka s ním ale také nebudete. Počítat navíc můžete s velmi příjemnou 5,3litrovou spotřebou.

Agregát kromě toho není hlučný, ovšem je třeba pamatovat na to, že na starosti často má více než 1,5 tuny hmotnosti. V případě zájmu o vůz tak rozhodně prověřte brzdy, v případě testovaného exempláře totiž přední kotouče měly to nejlepší za sebou. Mimo to palubní počítač vybízel k návštěvě servisu, kde dost možná technici najdou ještě další problémy. Nízké přitom nejsou ani jejich sazby, stejně jako nelze počítat s levnými originálními komponenty.

Jak se nicméně zdá, hodnocení v TÜV Reportu nelze automaticky vztáhnout na každý exemplář. Kromě několika škrábanců totiž karoserie nedoznala žádné újmy, LEDková světla bez problémů fungují a uvnitř je možné počítat s dobře usazenými multimédii, jejichž součástí je i navigace. Dále nechybí ani elektronické otevírání víka zavazadelníku, stejně jako řada asistenčních systémů či 17palcová litá kola. Vůz tak lze doporučit, i když nikoliv klaustrofobikům.

Lze už jen dodat, že jako nový stál tento kousek 40 200 Eur (cca 1 milion Kč), nicméně nyní po najetí 46 251 kilometrů je nabízen za 17 980 Eur (asi 448 tisíc Kč). To je suma odpovídající jak čtyřletému stáří, tak nižšímu nájezdu. V rámci TÜV Reportu je nicméně se špatným hodnocením tohoto vozu spojen daleko vyšší průměr. Stále je zde tak riziko, že závažnější potíže teprve přijdou. A jak jsme již zmínili, jejich oprava nebude levná.

BMW 2 Grand Tourer již není součástí nabídky značky, vyrazit pro něj tak musíte do autobazarů. Rozhodně ale vše zkontrolujte, neboť v rámci TÜV Reportu jde o jeden z nejhůře hodnocených modelů mnichovské automobilky. Foto: BMW

Zdroje: TÜV, Auto Bild

