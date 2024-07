Nová Tesla Model 3 Performance nezvládá jízdu po okruhu, za 1,5 krátkého kola se přehřála, po 48 km zvadla včera | Petr Miler

Situace jako tato dobře ukazují, jak obrovský krok zpátky elektrická auta v některých ohledech znamenají. Nevydrží téměř nic, zpomalují se kvůli teplotě baterií, brzd i motorů, a přesto nedojedou prakticky nikam. Ani nejnovější Tesla určená pro takové využití není lepší.

Jistě můžeme žasnout, kam až došel vývoj těch nejlepších aut světa od Bugatti nebo Koenigseggu. A právem, jsou to úchvatné stroje předvádějící donedávna nepředstavitelné kousky. Popravdě řečeno nás ale mnohem víc fascinuje, kam až došel vývoj naprosto obyčejných vozů, které zvládají i věci, jaké by ani zvládat nemusely. Fakt, že jsme mohli s úspěchem testovat třeba Škodu Rapid 1,2 TSI na Nordschleife, toho času auto za 320 tisíc korun, je skoro nepochopitelná věc. Ale je to tak a není to nic výjimečného, obyčejná auta tohle na vrcholu své evoluce dokázala.

Je to výsledek víc jak stoletého broušení diamantu svého druhu, postupné cizelování určitého nápadu pod tíhou konkurenčního boje. Kolik majitelů potřebuje, aby auto jako Rapid takovou věc umělo? Jeden? Žádný? Budeme blízko realitě, pokud ale chcete nabídnout ten nejlepší produkt za co nejmenší peníze, nutně po čase skončíte u toho, že začnete přízeň zákazníků lámat ve svůj prospěch na extrémních schopnostech. Je to nakonec schopnost obstát v mimořádné situaci, nikoli schopnost dobře zvládnout běžné nasazení, co vytváří pouto.

Spalovací auta v tomto ohledu jsou anebo aspoň byla z valné většiny mimořádnými díly schopnými zvládnout skoro neuvěřitelné věci po velmi dlouhý čas, a to přes směšné ceny. Když se člověk zamyslí, co všechno s jedním autem dostal a jak dlouho mu může sloužit, bylo to vskutku hodné obdivu. Však jste donedávna klidně za 400 tisíc mohli nový vůz pro cokoli, co v životě můžete rozumně potřebovat s jedním autem zvládnout, který vám vydrží klidně 15 let. A to vše za cenu asi 20 chytrých mobilů s možná dvouletou životností.

Tohle všechno jsme se ale najednou rozhodli škrtnout.

Vynucovaný přechod k elektrickým autům už z podstaty nenavazuje tam, kde spalovací auta končí. Diletanti budou tvrdit, že to je evoluční krok vpřed, což může v některých ohledech skutečně platit, v klíčových ohledech ale elektromobil nenavazuje na nic existujícího, nebo činí pomyslný krok zpět. Příčinou je právě technická podstata, která v řadě ohledů při současném úrovni vývoje nemůže být lepší buď kvůli neodmyslitelným technickým limitům (baterie) nebo ceně neodmyslitelných částí vozu (hlavně znovu baterie), které výrobce nutí k úsporám všude jinde. Výsledkem je dražší a horší auto, které najednou ani ve verzích dokonce určených pro jisté specifické využití nezvládají ani to, co spalovací vozy zvládaly tak nějak mimochodem při zaměření úplně jiném.

Přiložené video je toho jedním velkým smutným důkazem. Jeho autorem je Richard Symons, člověk, který se živí obchodování s elektromobily pod hlavičkou firmy RSEV. Má tedy důvod elektrickým autům leda nadržovat, přesto po testu zbrusu nové Tesly Model 3 Performance pro letošní rok říká, že na okruhu prostě selhala. A to je model určený pro náročné využití, přesto při něm nezvládá téměř nic.

Pokud chcete vidět vše, pusťte si přiložené video - má asi 27 minut a je celkem věcné. Sám Richard, zjevně zkušený pilot, vám na něm na trati v Thruxtonu, tedy krátkém, asi 3,7kilometrovém okruhu, předvede Model 3 Performance 2024 v ostré akci a vyhodnotí jej jako velmi dobře fungující auto. Jízdní vlastnosti, ovladatelnost, dokonce i brzdy jsou fajn. Auto je prý lepší než bylo před faceliftem, a to mj. díky pneumatikám Michelin Pilot Sport 4S, které nahradily Pirelli P Zero. To je pořád fajn, problém je jinde: Jak dlouho takhle dokáže fungovat?

Odpověď je v tomto ohledu až krutá. Pokud vidíme na videu vše, trvá pouhého 1,5 kola, než se vůz začne přehřívat tak, že začne omezovat dynamiku jen kvůli tomu. Největší problém představují baterie, které zvládnout bez omezení dynamiky zahřátí jen na 60 stupňů Celsia, přehřát se ale zvládnou i brzdy a motory se přes kritickou mez nedostanou jen díky tomu, že je dříve omezen jejich výstup.

Je to skutečně velmi rychlý proces - Richard na okruh vjede s bateriemi nabitými na 96 procent, problémy ale začnou už při 84 procentech kapacity, Vzhledem k tomu, že 50 procent baterie „vyplácá” na pouhých 30 ujetých mil, tedy asi 48 km, nezdá se, že by oněch prvních 12 procent kapacity padlo na víc než onoho 1,5 kola, neboť pozdější lepší poměr asi 1 procento kapacity na kilometr je dán tím, že auto už nejede naplno, takže logicky spotřebovává méně.

A to pořád není vše, už s oněmi 47 % kapacity akumulátorů je citelně pomalejší jen kvůli nižší kapacitě baterek, což je další obvykle nevyhnutelný problém. Některá auta s tím mají potíže až později, běžně ale dynamika s ubývající kapacitou baterií klesá už takto brzy. Výkon je totiž v tomto případě napětí krát proud a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete víc proudu. V jeho případě ale mají pohon i baterie své limity, které se začnou projevovat tak, že výkonu je méně a dynamiky logicky též. Když prý kapacita klesne pod 30 %, dynamika už je zcela nezajímavá.

Co tu tedy máme? Poníka pro jeden trik, který dá naplno jedno kolo a skončí kvůli přehřívání. Když bych jich takto s přestávkami dal čtyři až pět, skončil by stejně, protože by už nebyl tak rychlý. A když jej budete mezitím nabíjet, ztratíte nejméně desítky minut ničím. Tohle vám neudělá snad žádné spalovací auto. A i když snad žádný, ani sebesportovnější silniční stroj nevydrží po okruhu bez problémů kroužit věčně, s takovým BMW M3 si přes veškeré jeho nedostatky můžete pořád užít hezký okruhový den bez velkých limitů a prostojů, s karbon-keramickými brzdami a vhodnými pneumatikami určitě. A to je stejně zaměřené auto.

Je tohle opravdu pokrok? Není, je to násilné zpřetrhání vývoje a doufání v zázrak. Máme s tím problém jen z ryze racionálních důvodů, je prostě nesmysl něco na úkor něčeho jiného v momentě, kdy nedostanete ve všech ohledech stejný nebo lepší produkt. Jinak se zdá, že v rámci onoho jednoho kola je Model 3 Performance zajímavý stroj, jak se ostatně dalo čekat, ale kdo vyráží na okruhový den s takovou vidinou? A to se prosím nacházíme v době, kdy Tesla ladí svá výkonná elektrická auta už víc než dekádu. Přesto pohledem „spalovacího standardu” - nikoli extrému - není v podstatě pořád nikde.

Zajímavé auto, akorát mu spletli jméno. Je to Tesla One Lap Pony, nikoli Model 3 Performance, na to mu chybí ještě hodně oné „performance”. Foto: Tesla

