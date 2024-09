Ojeté Tesly patří mezi ta nejhorší auta vůbec, jen dvě značky jsou na tom ještě hůř. Japonci dál vládnou před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Elektrická auta měla být skvělá také tím, jak jsou konstrukčně jednoduchá, a tedy spolehlivá. A Tesly jsou epitom elektromobilů. Přesto se ukazuje, že o ztělesnění spolehlivosti nejde ani v nejmenším, mezi staršími vozy jde o téměř úplné dno.

Teslu dáno nelze považovat za start-up. Založena byla v roce 2003, devět let na to pak přišla s Modelem S, který v podstatě změnil běh dějin. Světu totiž ukázal, že elektromobil nemusí být podivně vypadající auto na ježdění pro mléko, může to být i přitažlivý a rychlý stroj. Nabídl nějak použitelný dojezd a v pozdějších verzích ještě lepší dynamiku. Tím byla vytvořena mnohá očekávání, v případě spolehlivosti se ale jakékoli pozitivní vidiny zdaleka nenaplňují.

Nová studie amerického nezávislého magazínu Consumer Reports (CR) se totiž soustředí na spolehlivost aut, která byla vyrobena v letech 2014 až 2019. Jednotlivá hodnocení pěti- až desetiletých ojetin pak dává celkové skóre toho kterého výrobce, přičemž Tesla mezi šestadvaceti značkami zaujímá 24. příčku. Patří tedy mezi tři nejhorší, na čemž se kromě již zmíněného sedanu podílí také Model X a 3. Druhý zmíněný je přitom spřízněný s Modelem Y, u kterého tak lze čekat podobné problémy.

Jak již padlo, toto hodnocení je spojené s ojetinami z let 2014 až 2019. Tehdy Musk ještě tolik netlačil kvantitu před kvalitou. Soudobá produkce automobilky tedy možná Teslu napříště pošle ještě blíž úplnému chvostu pomyslného potravního řetězce, kde nyní najdeme Dodge a Chrysler. Když si pak uvědomíme, že před Teslou se pro změnu nachází Jeep a Ram, není to pro koncern Stellantis zrovna působivá vizitka - i když tohle je hlavně odkaz někdejšího FCA.

Druhý konec žebříčku nepřekvapí, Japonci totiž znovu dokazují, že kvalita a spolehlivosti pro ně mají jiný význam než pro zbytek světa. První příčku tak zaujal Lexus, za nímž následuje mateřská Toyota. Další dvě pozice patří Mazdě a Acuře, pátá pak Hondě. Poté sice dostává menší prostor Amerika (Buick) i Evropa (BMW), ovšem následně znovu míříme do Země vycházejícího slunce, neboť osmé je Subaru a devátý Nissan. Desítku pak uzavírá Mercedes-Benz.

CR své hodnocení staví na informacích svých předplatitelů, zda během uplynulých dvanácti měsíců zaznamenali nějaký problém. Zkoumáno je pak dvacet oblastí od drobností, jako jsou třeba skřípající brzdy, až po opravdu velké trable s motorem, převodovkou či třeba bateriemi a dobíjecími systémy. Každý problém je pak hodnocen v závislosti na důležitosti toho kterého komponentu, přičemž posouzením všech daných modelů vzniká výsledné skóre.

Lexus dosáhl 75 bodů, Toyoty jich na kontě má o tři méně. Žádný jiný z výrobců pak nepřekročil šedesátkovou metu, desátý Mercedes získal jen 43 bodů. Ve finále tak má vlastně blíž k Tesle (30 b) než k Japoncům na čele. Což je i případ zástupců koncernu Volkswagen, neboť čtrnáctý VW dosáhl jen na 41 bodů a šestnácté Audi i přes vyšší ceny na pouhých 39. Pokud tedy chcete ojetinu, ze které nezešílíte, nyní zase o trochu víc tušíte, po jakých autech pátrat.

Hledáte-li pět až deset let staré ojetiny, u nichž chcete, aby spíše jezdili, než stáli v servise, volte japonské značky, hlavně pak Lexus a Toyotu. Grafika: Consumer Reports, tiskové materiály

Zdroj: Consumer Reports

