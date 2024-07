Omezovače rychlosti nařízené v EU jsou pro lidi tak otravné, že Korejci museli jinde umožnit jejich rychlé umlčení dnes | Petr Prokopec

Bez omezovače rychlosti se dnes nová auta v EU prodávat už nesmí a Hyundai, Kia i Genesis z nějakého důvodu došly k závěru, že o ně jinde stojí též. Nasadily je tedy také v Austrálii, se zlou se ale potázaly a musely začít jednat.

Již párkrát jsem zmínil, že vlastním Kiu Cee'd SW druhé generace. Před několika málo měsíci se mi do rukou dostal její nástupce ve faceliftovaném provedení. Oba korejské kombíky tedy dělila víc než dekáda vývoje, i proto jsem klíčky od novinky přebíral s jistou obezřetností. Měl jsem totiž obavy, že by se mi Ceed třetí generace mohl zalíbit. A já bych pak doma musel velmi složitě vysvětlovat, proč se nějakou dobu nepojede na dovolenou, i když by bylo čím. Jenže už první pár usednutí za volant mé obavy rychle rozptýlilo.

Nechci tím naznačit, že by současný Ceed byl špatným vozem, to ani v nejmenším. Po stránce designové působí atraktivně, uvnitř pak hodnotnějším dojmem, než tomu bylo dřív. Jenže jeho asistenční systémy jsou pro mě nepřekonatelným problémem. Jsou to stále otravnější, stále zbytečnější a stále kontraproduktivnější řešení, která navíc Korejci zvládají nastavit ještě hůř než jiní. A v důsledku toho buď bojujete s tím, jak složité je s těmito systémy žít, nebo jak složité je je dokola vypínat.

Může se zdát, že jde pouze o můj problém, jenže realita je zcela opačná. Stížnosti na tyto hlouposti padají ze všech strana a pro Korejce jsou obzvlášť citelné. Netýkají se navíc pouze Kie, nýbrž i mateřského Hyundai či luxusní značky Genesis. Všichni tři výrobci totiž používají stejná řešení, která jsou mimořádně otravná, ostatně o nich nemluvíme poprvé. V EU si můžeme stěžovat leda na lampárně, tady jde o součást hromady nařízených absurdit, Korejci ale z nějakého důvodu došli k závěru, že bude dobré je udělat standardem také jinde ve světě. A se zlou se potázali.

Patrné je to aktuálně hlavně v Austrálii, jak informuje Drive. Tam chapadla bruselské chobotnice nesahají, a proto si Korejci mohli dovolit udělat auto podle představ zákazníků. Neudělali to, narazili a teď musí hasit požár odporu, který zažehli.

Nač si Australané stěžují především, je fungování omezovačů rychlosti, které jsou známé pod zkratkami ISA (Intelligent Speed Assistance) či ISLA (Intelligent Speed Limit Assistance). Není to řešení ani inteligentní, ani asistenční, je to (zatím) nepřímý omezovač, který se začne zvukově projevovat ve chvíli, kdy dle palubního počítače překročíte příslušný rychlostní limit. Dá se vypnout, ovšem tak složitě, že se to nikomu nechce před každou jízdou dělat. Protože jakmile vypnete motor, ISA se znovu sám aktivuje.

Problém navíc není jen samo zasahování do vašeho řízení, systém s oblibou „buzeruje”, i když pro to neexistuje objektivní důvod. Řešení Korejců (ale čí ano?) nezvládá reagovat třeba na dodatkové tabulky, končící lokální omezení, limity platící na vedlejších cestách apod. Auto vás tedy nutí jet pomaleji ve chvíli, kdy dodržujete reálný legální limit, protože ho samo není s to správně rozeznat.

Rozumný člověk by celý ISA poslal do pekel, Korejci to s ním ale ani v Austrálii nevzdávají. Ke kritice přesto nemohli být hluší, tak po softwarové úpravě dovolují systém dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti na volantu alespoň trvale umlčet. „Stále budete mít omezovač rychlosti k dispozici, ten ale nebude vydávat ani hlásku, místo toho potřebné informace zobrazí na displeji,“ uvedl manažer australského zastoupení Hyundai Sam Dabestani. Ten potvrdil, že jde o reakci nejen na kritiku tamního trhu, ale i Evropanů. Ovšem ani tak z toho jasně nevyplývá, že by se taková možnost objevila také u nás - standardně to není možné a pochybujeme, že to EU dovolí.

Evropská komise totiž jasně definovala čtyři různé implementace ISA. Buď může jít o postupné zvukové upozornění, nebo o postupné haptické upozornění (tedy skrze vibrace), případně o haptickou zpětnou vazbu v plynovém pedálu (odpor) či tvrdý omezovač rychlosti. Jen s informacemi na přístrojovém štítu či obrazovce multimédií se tedy Brusel nespokojí, ze zmíněných možností je pak vlastně jedna horší než druhá.

Auta s rokem výroby 2024 (popř. dřívějším, která tato řešení dostala předem) bude opravdu těžké z pozice inteligentního a odpovědného řidiče přijmout za vlastní. Tohle jsou nefunkční a nesmyslná řešení, kvůli kterým leda jednou nabouráte, až se je zuřivě budete pokoušet vyřadit z činnosti. Takže díky za ně.

Omezovač rychlosti je dnes v EU povinností, australské regule jsou ovšem poněkud mírnější. Korejci si tak mohli dovolit využít tlačítko pro ztlumení hlasitosti audiosystému, jehož delším stlačením půjde trvale deaktivovat aspoň jeho zvukový projev. Foto: Kia

Petr Prokopec

