Poruchovost motorů aut dle značek v roce 2020: Koncern VW dál tře bídu

Motory jsou stále nejdůležitějšími, nejkomplikovanějšími a nejdražšími součástmi aut. Jejich kvalita je proto důležitá v mnoha ohledech a nový index spolehlivosti o ní leccos napoví.

I když do hodnocení automobilu promlouvá mnohem více faktorů, jen málokterý má u konvenčních aut takovou váhu jako právě pohonná jednotka. Je to jeho nejvýznamnější technická součást, která má zásadní vliv na dynamiku, spotřebu, komfort a v neposlední řadě na spolehlivost.

Sami výrobci konstatují, že v autech se spalovacími motory je pohonná jednotka jasně nejdražší komponent a jakékoli patálie s ním budou adekvátně drahé. Nakonec, už dříve jsme probírali, kolik dnes stojí motory aut a nízké cifry to vážně nebyly. Většina studií spolehlivosti se zabývá auty jako takovými, jak ale ukáže i dnešní článek, snadno se může stát, že obecně spolehlivá auta trpí na nespolehlivé motory a naopak. Sami si pak jistě odpovíte na otázku, jestli je lepší mít takový vůz, kterému pravidelně praskají žárovky, nebo ten, jemuž čas od čas praskne hlava válců. Obojí je nepochybně nepříjemné, to druhé ale bude podstatně nepříjemnější.

Spolehlivost jednotlivých součástí auta bohužel sleduje málokdo, britský Reliability Index (Index spolehlivosti) je ale jednou z tradičních výjimek. Vzniká na základě dat z pojištění proti poruchám ojetých vozů, což je i u nás postupně rozšiřující se služba. Pokud s ní nejste seznámeni, představte si pod tím prodlouženou záruku zajišťovanou jiným subjektem, než je automobilka. Vy tedy platíte stanovené pojistné a pokud se během doby jeho platnosti kdekoliv na voze vyskytne nějaká závada, pojišťovna hradí opravu.

Pojištěna jsou tedy obvykle spíše novější auta, obvykle ta po skončení tovární záruky. Takto pojistit lze vůz, který má najeto méně než 160 tisíc kilometrů, pojištění pak může trvat nanejvýš do najetí 209 tisíc km. Průměrný věk aut je kolem 6 let (je to ale jen průměr, pojištěná jsou někdy i auta z konce 90. let) a něco jako motor by se na nich nemělo příliš porouchávat. Jenže porouchává.

Spolehlivost motorů na základě dat z této studie sledujeme pravidelně a aktualizace za rok 2020 znamená, že si na ni posvítíme znovu. Podíváme se tentokrát nejen na celkové výsledky, ale i na to, kam se meziročně spolehlivost motorů té které značky posouvá, neboť pojišťovány jsou stále novější automobily a ty - jak víme - mají také stále komplikovanější motory.

Aktuální výsledky vám nejlépe shrnou tabulky níže. Ukazatel u motorů se jmenuje index poruchovosti, ne index spolehlivosti, a je uveden v procentech. Tedy, čím nižší procento, tím menší je pravděpodobnost, že se s motorem auta dané značky něco stane. A protože index sleduje také celkovou spolehlivost, přidáváme i zmínku o něm jako nejlepší důkaz, že spolehlivý vůz automaticky neznamená spolehlivý motor.

Značky aut s nejvíce a nejméně spolehlivými motory v roce 2020 dle Realibiity Indexu

Než se výsledkům podíváme na zoubek, je třeba dodat, že index hodnotí pouze mechanickou spolehlivost motorů. Pojištění jako takové pokrývá i jiné závady, tento výčet se ale správně soustředí pouze na díly jako jsou hlavy válců, olejové čerpadlo, klikové hřídele, ventily, písty, turba, mezichladiče, sací a výfuková potrubí, rozvodové řemeny či řetězy a další podobné komponenty. Jsou to tedy mechanicky nejspolehlivější motory, elektronikou jako takovou se zabývá jiný dílčí index.

Zvláště touto optikou výsledky docela překvapí. Na úplném vrcholu se ocitl Renault, jehož motory ale platí za spolehlivé dlouhodobě. Na dalších místech se vyskytují u nás stále více exotické značky Chrysler a Chevrolet a také Aston Martin, který platí za spolehlivou značku asi tak jako britská auta obecně - tedy vůbec. Přesto s motory problémy nemá. SsangYong na pátém místě je též zajímavá věc, podobně jako Bentley a Maserati na dalších pozicích. Dále už následují očekávanější jména - zejména Volvo, Lexus nebo Nissan v první desítce potvrzují to, co se obvykle traduje.

Docela vysoko jsou i další asijské značky, jedinou německou značkou v první dvacítce je ale Mercedes-Benz na 15. pozici. Ani Porsche se nedostalo na lepší než 22. místo, což už je druhá polovina tabulky, Volkswagen, BMW a zejména pak Audi doslova třou bídu s nouzí. Jedním z důvodů jsou přetrvávající problémy se staršími motory TSI, ať už jde o spotřebu oleje, nebo jejich rozvody. Škoda na 26. místě je těmito potížemi stižena méně, ale žádný nádherný výsledek z toho není, třetí místo Seatu od konce pro motoráře koncernu VW dobrou vizitkou také není.

Podívejte se ale sami na kompletní pořadí a najděte si v něm „tu svou” značku. Hodnocení vzniká na základě desítek tisíc platných pojistných smluv a vzhledem k dlouhodobé konzistenci výsledků některých značek nelze příliš očekávat, že by dobré nebo špatné výsledky byly dány jen několika černými ovcemi. A nebo bílými vránami.



Z u nás rozšířených značek dělá mechanicky nejspolehlivější motory Renault, Volvo a Nissan... Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz



...naopak BMW s Mini, Seat a Audi jsou na tom bezpečně nejhůře. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

