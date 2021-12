Přehlížené SUV Fordu už jako nové nekoupíte, v bazarech umí ohromit motory i cenou před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Mnozí si možná ani nevšimli, že se tohle auto někdy v Evropě prodávalo, o to lepší nabídku ale dnes představuje jako ojetina. I když si na něj musíte připravit aspoň 400 tisíc, je to zvlášť s ohledem na kvality motoru láce. Problémy hledejte hlavně uvnitř.

Pokud nepatříte mezi fanoušky modrého oválu, možná ani nevíte, že se do její evropské nabídky dostalo velké SUV Edge. To bylo na starém kontinentu k dispozici od roku 2016, o tři léta později nicméně automobilka vůz z některých zemí kvůli vyšším emisím stáhla. Patřila mezi ně i Velká Británie, která je největším evropským trhem Fordu. To pochopitelně mělo vliv i na registrace, které nebyly z nejvyšších. Na počátku letošního roku tak automobilka exodus dokončila a vůz ze starého kontinentu zcela stáhla.

Edge si tedy můžete pořídit jen z druhé ruky, přičemž pohled na ceny na první pohled nezaujme - bez 400 tisíc v kapse o návštěvě autobazaru ani neuvažujte. Je nicméně třeba dodat, že SUV u nás startovalo na 1,2 milionech korun, což navíc byla cena zvýhodněná - standardně totiž ceník začínal dokonce o 300 000 Kč výše. Necelého půlmilionu korun je tak na vůz ojetý Edge dvoulitrovým turbodieselem odpovídající částka, zvláště s ohledem na nemalý výkon.

Pohonná jednotka byla totiž k dispozici s jedním či dvěma turby, načež produkovala 180 až 238 koní. Za zmíněné peníze přitom můžete pořídit i absolutní vrchol, a to dokonce s ucházejícím nájezdem a vyšší úrovní výbavy. Pokud ovšem motor spojíte s šestistupňovým automatem Powershift, nebude dynamika odpovídat očekávání - zvláště při rozjedu a v rámci pružného zrychlení se totiž dvouspojková převodovka chová, jako kdyby o dalším kroku teprve přemýšlela.

Nemalé kritiky si byl Ford vědomý, proto dvoulitrový turbodiesel posléze spároval s automatem osmistupňovým, jenž užívá klasický konvertor točivého momentu. I přes tuto výměnu ale jeden nešvar zůstal, a to zvýšená spotřeba. Pokud nicméně uvažujete o 4,9metrovém SUV, jehož hmotnost se blíží dvěma tunám, pak jednoduše nemůžete předpokládat, že budete jezdit za hubičku. Platí to zvláště ve chvíli, kdy zavazadelník zatížíte až 606 kily a za vůz připojíte dvoutunový přívěs.

Co se problémů týče, momentálně není mnoho oblastí, na které je třeba upozornit. Tedy za předpokladu, že zůstanete u dieselu, který byl jedinou oficiálně nabízenou jednotkou v Evropě. Pokud totiž narazíte na benzinový agregát, je jisté, že jde o dovoz ze Států. V takovém případě je ovšem třeba důkladně prozkoumat historii vozu, neboť dle expertů na starém kontinentu končí především poškozené vozy nebo dokonce takové, jež z amerického provozu vyřadily záplavy.

Jinak se nicméně koroze s ohledem na nízký věk vozu obávat nemusíte, i když její příchod hrozí, a to u zadních dveří, neboť mezi nimi a prahy zůstává voda či bláto. V případě exemplářů s vysokým nájezdem je pak pro změnu třeba pamatovat na to, že Ford je mainstreamovou značkou. Ošuntělé tak může být čalounění, a v případě tělnatého předchozího majitele dost možná budete potřebovat zakoupit i celou novou sedačku.

Lze pak už jen dodat, že řada lidí si ještě stěžuje na poměrně mdlé řízení, za tím však již nestojí nekvalita, nýbrž nastavení z továrny. Suma sumárum se tak Edge jeví jako kvalitní vůz, který je navíc k mání za dobré peníze. Ovšem v důsledku omezeného prodeje může být složitější najít ten správný exemplář odpovídající vašemu gustu.

Ford Edge se momentálně jeví jako spolehlivé SUV za dobré peníze, které navíc může pohánět opravdu výkonný diesel. Pozor si však dejte na převodovku Powershift, stejně jako může být značně opotřebený méně kvalitní interiér. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

