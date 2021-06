Jednu z nejspolehlivějších ojetin svého druhu v bazarech lidé přehlíží, o to levněji ji koupíte před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Jako nové auto to byl hit a s odstupem času si vede velmi dobře ve statistikách spolehlivosti. Patří ale do umírající třídy nových aut, a tak je nežádaný i jako ojetina. Škoda pro ty, kteří Ford C-Max ignorují, nabízí za málo spoustu muziky.

V poslední době výrobci kladou důraz na SUV všeho druhu. Velmi často přitom běžným modelům dodávají zvýšený podvozek a ochranné plastové lemy, aby dokázali snáze zlákat zákazníky, jimž účtují o poznání vyšší částky. Nejde o zcela novou praxi, něco podobného jsme tu měli již před dvěma dekádami. Tehdy ovšem v Evropě byly v kurzu dnes vymírající MPV. Tedy rodinné stěhováky, do nichž jste kromě celé rodiny mohli naložit ještě půlku domu, a stále vám zbýval prostor na nějakého toho mazlíčka.

Jedním z nejpovedenějších zástupců této třídy byl Ford C-Max, který v první generaci ještě hlásil příslušnost k modelové rodině Focus. S tímto vozem sdílel i platformu C1, což se ukázalo být klíčovým rozhodnutím. Modrý ovál byl totiž na počátku milénia znám svou „svatou trojicí“, tedy perfektním řízením, řazením a podvozkem. C-Max tak byl navzdory své 1,6metrové výšce a zvednutému těžišti překvapivě dobře ovladatelný a jeho volantem si šlo užít i trochu zábavy.

Když se o šest let později v roce 2009 ukázala druhá generace, na první pohled to vypadalo na zopakování úspěchu. Opětovně tu byla platforma sdílená s Fordem Focus, byť do názvu se již odkaz na jeden z bestsellerů automobilky nedostal. Místo toho modrý ovál prodloužil rozvor, a aby toho nebylo málo, rovnou vyrukoval i s ještě delší variantou Grand C-Max. Zákazníci pak mohli počítat i s větší rozmanitostí pohonných jednotek, jež výkony pokrývaly pásmo od 85 do 182 koní.

Enormní úspěch z toho nicméně již nebyl, zčásti proto, že automobilce začaly krást zákazníky zmíněná SUV. Kromě toho byl sice nový C-Max pohlednější než jeho předchůdce, ovšem za volantem už moc potěšit nedokázal. Prodeje tak začaly soustavně klesat, což nakonec Ford vedlo k ukončení výroby bez nástupce. Pokud tedy o C-Max máte zájem, je třeba hledat nikoliv v showroomech, nýbrž v autobazarech. S tím je ovšem, tak jako u každé ojetiny, spojená řada rizik.

Na úvod musíme zmínit, že třeba v rámci TÜV Reportu 2021 si MPV modrého oválu vede překvapivě dobře. Tří- až pětileté kousky se pohybují okolo průměru, čím dále do historie ovšem zamíříte, tím vyšší kvalitu ve srovnání s ostatními vozy můžete očekávat. Ideálem jsou v tomto směru osmi- až devítileté kousky, které z hlediska spolehlivosti patří mezi vůbec nejlepší napříč celou branží.

Nač je přitom třeba dávat pozor? U první generace byste se rovnou měli vyvarovat motorů 1,6 TDCi, dvoulitry jsou nejen výkonnější, ale i spolehlivější. Neznamená to ovšem, že jsou zcela bezproblémové - dojít může na defekt turba, váhy vzduchu, tlakových senzorů či zanesení filtrů pevných částic. Kromě toho se rovnou připravte na výměnu výfuku, pokud to již neudělal předchozí majitel. A je rovněž možné, že budete muset pořídit i novou kontrolní jednotku.

Přesunout se můžeme k podvozku, kde značná kritika míří k zavěšení. Nová generace s tím již problémy nemá, na druhou stranu ale u ní odcházejí převodovky, stejně jako spojka či setrvačník. Mimo to dochází ke skřípání dveří, náhlému odpojení baterie, rosení světel nebo nelogické vzkazy palubního systému. A aby toho nebylo málo, potíže bývají i s čelními světly.

Máme tu tedy sice slušný výčet nedostatků, ovšem zároveň lze zmínit i mnohá pozitiva. V případě tlumičů, pružin a brzd výtky prakticky neexistují, záviset v tomto ohledu tak vlastně bude jen na konkrétním nájezdu a péči předchozího majitele. Totéž pak vlastně platí také o korozi, obávat se ovšem nemusíte ani úniku oleje nebo haprujícího řízení. Pokud tedy vyhlédnutý kousek dobře prověříte, vyjdou vás opravy na minimum.

Tím se dostáváme k cenám, které jsou opravdu lidové. U první generace startují již lehce na 20 tisíci korunami a u druhé zhruba na pětinásobku. Pokud nicméně toužíte po kombinaci vyššího výkonu, nižšího nájezdu a dobré servisní historie, je třeba alespoň 180 tisíc Kč. Víceméně totéž se pak týká i většího Fordu Grand C-Max, v rámci bazarů tedy odlišný rozvor (2 648 mm versus 2 788 mm) již takové rozdíly nedělá. To z C-Maxu dělá jednu z nejzajímavějších voleb svého druhu, nakonec i právě proto, že pro MPV se dnes do bazarů nežene skoro nikdo.

Ford C-Max opravdu není hvězdou autobazarů, o to zajímavější volbou ale je. Zájemce dokáže potěšit nejen nízkou cenu, ale i prostorem a kvalitou. První generace, jenž v názvu ještě odkazovala na Focus, přitom disponuje lepším podvozkem, u druhé pro změnu dostáváte pohlednější zevnějšek a více koní pod kapotou. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec