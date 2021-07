Slavný designér jmenoval 7 aut, jejichž koupí neproděláte už kvůli tomu, jak vypadají před 2 hodinami | Petr Prokopec

Není nad to koupit si auto, které vás někam odveze či dokonce jako řidiče pobaví a ještě k tomu v průběhu vašeho vlastnictví poroste na ceně. Jaké to ale splní? Frank Stephenson vybral sedm takových.

Pokud přijde řeč na design, je Frank Stephenson člověk na slovo vzatý. Koneckonců jde o autora takových ikon, jako je Ferrari F430, Maserati MC12, McLaren 720S či první novodobý Fiat 500. Kromě toho ovšem jednašedesátiletý Američan marockého původu navrhl také BMW X5 první generace či novodobé Mini. Schopností a zkušeností má tedy na rozdávání, jakkoliv je jasné, že mnoha svými slovy způsobuje nemalé kontroverze. Nejinak tomu bude i nyní, kdy Stephenson vyrukoval se seznamem sedmi aut, které se podle něj stanou moderními klasikami. Budou tedy stále více žádaná, ceněná a logicky i stále dražší. A tak je někdy i za docela malé peníze můžete koupit jako ojetá a do budoucna na nich jen vydělat.

Designér ze staré školy přitom za budoucí klasiky považuje BMW Z4, Hondu S2000, Alfu Romeo Brera, Citroën C6, Hondu CR-Z, Vauxhall Astra GTC VXR (nám známý jako Opel Astra GTC OPC) a Porsche 911 generace 997. Z této skupinky nicméně ruku do ohně lze dát asi jen za tři „vyvolené“, ostatně na ceně rostou už nyní. Takové BMW Z4 Coupe existovalo pouze v jedné generaci, což už samo o sobě znamená exkluzivitu. Kromě toho zde máme klasické proporce a klasickou techniku BMW s jen atmosférickými motory pod kapotou.

Právě pohonná jednotka je pak tím, co bude fanoušky aut asi navěky přitahovat k Hondě S2000. Pod kapotou první série se totiž objevil dvoulitrový čtyřválec, který dával k dobru 240 koní. Rázem se tak jednalo o neskutečný litrový výkon, zvláště na atmosférický motor. Ten šlo navíc točit až do stratosférických otáček, a to s větrem ve vlasech a rozevlátou zádí. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby sběratelé Hondě často dali přednost i před Porsche 911, které je jinak také jistotou.

V případě zbytku jsou ovšem Stephensonova slova spíše sázkou do loterie, jakkoliv tím nehodláme slavného designéra nijak shazovat. Nicméně je třeba si uvědomit, že Alfa Romeo Brera se ve své produkční verzi hodně vzdálila od úchvatného konceptu stejného jména a spojena je pak s tradiční nespolehlivostí italské značky. Ani Citroën C6 pak není zárukou kvality, na druhou stranu je však jeho design nadmíru unikátní a řadu lidí by si mohl podmanit. Ve prospěch obou aut pak hraje jejich nízká produkce.

Na silnicích pak ostatně není příliš často k vidění ani Honda CR-Z, za čímž samozřejmě nestojí její vzhled, nýbrž fakt, že jako nová byla drahá a mnoho sportovnosti také nenabízela. Do budoucna by ale mohla být přesně tím zábavným vozem, který na trhu bude chybět. Otázkou nicméně je, zda v takové chvíli půjde sehnat - což vám nyní může hrát do karet. Je ale také třeba se ptát, zda za nějakých deset let si na tento klínovitý japonský hatchback vůbec ještě někdo vzpomene.

Kromě těchto „sedmi statečných“ pak Stephenson ještě zmiňuje Ford Focus RS první generace, Lotus Elise, Volkswagen Golf R32 čtvrté generace, BMW 7 E39 a Hondu Civic Type-R, jenž sice vypadá jako MPV, ovšem pobavit dokáže pomalu jako dva hot hatche. Proti této pětce ale již nelze říci ani jedno kritické slovo, jakkoliv se v jejím případě již budete muset připravit sáhnout hlouběji do kapsy. Ačkoliv v tomto ohledu Porsche 911 hlavně ve verzích jako GT3 přebíjí naprosto vše.

Designér Frank Stephenson jmenoval sedm budoucích klasik, které jen porostou na ceně. Dá se předpokládat, že ne se všemi vozy v jeho žebříčku budete souhlasit, jeho slova ale nelze brát na lehkou váhu. Foto: Automobilky

