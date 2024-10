Slavný designér nemůže vystát, co BMW dělá se svými levnými modely, další novinka je znovu víc Kia než bavorák před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tahle auta bývala pravověrnými bavoráky v malém a relativně levném balení. Co z nich zbylo? Po nadmíru kritizované nové řadě 1, k níž řekl své i Niels van Roij, tu máme inovované BMW 2 Gran Coupe z úplně stejného těsta.

Pravidelně zmiňujeme, že vnímání designu je čistě subjektivní záležitostí. Co se tedy líbí jednomu, nemusí se líbit druhému. K jedné téměř dokonalé shodě ale lidé v poslední době nemají problém dojít. A byť to zní jako vzácný úkaz, ze kterého by kdekdo mohl mít radost, BMW mezi takové jistě patřit nebude.

Doslova davy totiž dávají vzhledu posledních mnichovských novinek palec dolů. Značka se původně zkoušela ke kritice stavět agresivně, nakonec ale kapitulovala a nedávno dokonce kompletně překopalo svůj designový tým. Zejména angažování Maxe Missoniho coby zcela čerstvé krve zní slibně, bude ale trvat ještě dlouho, než se tyto změny projeví na pojetí nových modelů.

Jedna z poslední kapek do poháru trpělivosti přibyla letos v červnu, kdy BMW vytáhlo novou generaci řady 1. Schytala to ze všech stran už kvůli své podobnosti podobnost s Kiou, která dřív BMW sama kopírovala. Opravdu neatraktivní, neoriginální a proporčně nevyvážené pojetí vozu nemůže vystát ani slavný nizozemský designér Niels van Roij, který ve svém sloupku pro Auto Week novinku totálně strhal jako projev „ohromné kreativní krize” dosavadního designového týmu, i když vlastně není překvapen, že „naprosto neatraktivní zevnějšek” nové řady 1 je dílem profesionálních automobilových designérů.

Vinu za nijakost posledních jedniček přisuzuje vrcholnému vedení BMW, které iniciovalo přechod na pohon předních kol a učinilo tradiční designové prvky značky s autem prakticky nekompatibilními. Ve snaze vše spojit pak designéři selhali na celé čáře, když nové řadě 1 dali víc než co jiného vzhled připomínající už zmíněnou Kiu. S van Roijovou kritikou není těžké souhlasit, třebaže je otázkou, jak budete vnímat jeho adoraci prvních dvou generací.

Van Roij na každý pád chválí značku, že nakonec uznala pochybení a pokusí se o nápravu, než se tak ovšem stane, bude ještě třeba vytahat z košíku pár zkažených vajec. Přičemž jedním z těch posledních je BMW 2 Gran Coupe. Tohle auto je v podstatě nová jednička s kufrem, znovu předokolka, která znovu místo tradičních ledvinek pracuje spíš s „tygřím čumákem“ Kie. Je to podle nás znovu nehezké, neatraktivní, neosobité auto.

Oproti hatchbacku je novinka s více zvýrazněnou linkou odkazující na Wilhelma Hofmeistera, někdejšího designového ředitele značky, přece jen o trochu vyváženější. Kromě toho vozu dělá dobrou službu také paket M Tech, který třeba v USA bude součástí standardní výbavy. S agresivnějšími nárazníky a čtyřmi koncovkami výfuku je to asi jediná verze, která nepřipomíná víc Korejce než Němce.

Pokud se přitom dokážete přesunout za čelní partie, bude na úvod možné vybírat ze dvou benzinových a dvou dieselových variant. BMW 218d a 220d nabídnou dvoulitrovou jednotku naladěnou na 150 či 163 koní, zatímco u verze 220 (bez „i“ to působí vážně divně) lze očekávat tříválcovou jedna-pětku a 170 koní. Vrcholné provedení M235 xDrive pak disponuje dvoulitrem, 300 koňmi (facelift tedy autu ubral 5 koní) a pohonem všech, nikoli jen předních kol.

Standardem pro celé portfolio je pak sedmistupňový dvouspojkový automat, který v kabině doplní ovládání iDrive využívající operační systém s pořadovým číslem devět. Nechybí ani 10,25palcový digitální přístrojový štít a 10,7palcová obrazovka multimédií, za příplatek pak bude možné sáhnout ještě po head-up displeji. Na přání pak bude možné vůbec poprvé sáhnout také po sedadlech se zabudovaným masážním strojkem a funkcí podpory bederních partií.

Lze už jen dodat, že jakkoli je stávající generace spíše než co jiného velkým faceliftem té předchozí, mnohé rozměry se změnily. Délka kupříkladu narostla na 4 546 milimetrů (+20 mm), zatímco výška činí 1 445 mm (+25 mm). Zadní sedadla jsou pak dělena v poměru 40:20:40, přičemž za nimi se skrývá 430litrový zavazadelník - byť jeho kapacita byla u verzí 220 a 220d snížena na 360 litrů kvůli mild-hybridní technice.

Faceliftované BMW 2 Gran Coupe je podobná designová marnost jako nedávno odhalená nová řada 1. Verze M235i xDrive pak přišla o 5 koní výkonu, ani to nevzbudí nadšení. Foto: BMW

Zdroje: BMW, Auto Week

