Stačí přidat „rakev” na střechu, aby se dojezd elektrické Škody Enyaq smrskl z mizerného na tragický včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ještě nikdy se slovo „rakev” nezdálo být pro označení přídavného střešního úložného prostoru tak příhodné jako nyní, neboť pro elektromobily jde o skutečnou rakev jejich dojezdu. V principu je dopad podobných řešení stejný bez ohledu na pohon, u elektromobilů je ale zkrátka mnohem víc patrný.

Chcete poznat, jak moc problematický život se současnými elektromobily je? Pak je prostě začněte používat úplně stejně jako svůj dosavadní spalovací vůz, víc není třeba. Přesně tato slova říkám v diskuzích o konkurenceschopnosti elektrických aut, neboť jsou v některých ohledech tak nepřesvědčivá, že snadno dokážou zdiskreditovat sama o sobě.

Ano, možná budete patřit mezi pár procent lidí, které nijak neomezí, ale co všichni ostatní? Stačí přestat plánovat každou náročnější jízdu a neustále přemýšlet nad tím, kde a jak takovému autu „prospět”, aby odvádělo svou práci, a dříve nebo později skončíte opuštěni v polích s vozem, jehož mobilitu zachrání už jen odtahovka. Je to jedním slovem otravné. Elektromobil je jako zaměstnanec, který je důležitý pro váš byznys, potřebujete, aby „fungoval”, nemůžete se na něj ale spolehnout a musíte se neustále starat o to, aby byl k dispozici a odváděl aspoň minimální penzum práce, která se od něj očekává.

Ukáže se to už při úplně normálních přesunech, ale stačí přidat cokoli „extrémnějšího” a máte problém. Hodně dlouhá cesta? Problém. Cesta do velmi odlehlých končin? Problém. Cesta ve velké zimě? Problém. Cesta ve velkém horku? Problém. Cesta v plném obsazení? Problém. Prostě všechno dnes normální, relativně snadno zvládnutelné najednou může být problém. Možná lepší příměr než onen zaměstnanec je protivná partnerka, které se můžete snažit plnit i zcela nevyřčená přání a přesto vás nakonec „seřve”. Vzpomeňme Saturnina: „Ano, chtěla jsem růži a toto je růže. Ale naprosto nevhodná. Vzhledem k mému věku, barvě šatů, společnosti, kterou očekávám. Prostě nevhodná!” takhle se „chová” elektrické auto i k pečujícímu uživateli.

Skutečně tedy stačí vystavit elektromobil čemukoli jinému než naprosto standardním podmínkám a cestě probíhající přesně podle síťového grafu, aby se ukázaly jeho slabiny. Poslední projev? Test kolegů z nizozemského Autoblogu, kteří v praxi vyzkoušeli, jak moc velký vliv na dojezd elektrické Škody Enyaq má „rakev”. Pochopitelně nemyslíme skutečnou rakev, ale střešní úložný box, který si i spousta Čechů dává na auto, když jedou v zimě na hory, v létě k moři... Je to normální věc.

Každý zkušený motorista ví, že „rakev” citelně zvyšuje aerodynamický odpor, takže „hůř jede a víc žere”, ale upřímně řečeno to krom pár šetřílků mnoho lidí nerozhází. Na použitelnosti spalovacího auta to nic velkého nemění - zajedete k pumpě o něco dřív a v cíli budete možná o 5 minut později, jedna hloupá kolona bude mít větší efekt. S použitelností elektromobilu to ale zamává pořádně.

Jak zjistila praktická zkušenost, už tak mizerný dojezd Enyaqu při naprosto spořádané jízdě učiní střešní box (optimalizované řešení od Thule) leda tragickým. Při obyčejné dálniční stotřicítce vzroste spotřeba elektřiny z 23,9 kWh na 100 km na 28,9 kWh, tedy o masivních 21 procent. U spalovacího auta to bude velmi pravděpodobně to samé, ale viz výše, nic to nezmění. Tady to se 77kWh baterií (ekvivalent ani ne 20 litrů nafty v nádrži dieselu) pořádně zamává a z 310 km dojezdu to udělá 264 km na jedno nabití. A co si budeme namlouvat, tohle není realita, ze 100 na 0 s kapacitou baterek nikdo nepůjde. Obvyklým optimem bude posun 80-10, takže se bavíme o 185 km dojezdu.

Řeč je přitom o předpisové dálniční jízdě stabilními 130 km/h s jinak poloprázdným autem, kdo takhle jezdí? Přidejte 10-20 km/h rychlosti, v Německu i víc, přidejte pravidelné zrychlování, naložené auto, větší zimu... A budete rádi za 120 km praktického dojezdu, aniž byste si jakkoli vyhazovali z kopýtka. Kolegové se tedy ptají, zda je vliv „rakve” na dojezd Enyaqu „dramatický”. Odpověď musí být samozřejmě „ano”.

Je to jen další ze střípků do mozaiky faktické neudržitelnosti elektrických aut. Neudržitelnosti z hlediska jejich použitelnosti. Fakt, že na českých prodejích nových vozů nemají aktuálně podíl ani 3 procenta, ze všeho nejvíce říká jedno: Mají problém s přehledem uspokojit automobilové potřeby jakékoli podstatně větší skupiny motoristů. Mnozí další by museli platit více za méně, proč by to měli dělat?

Škoda ráda zdůrazňuje praktickou použitelnost Enyaqu. Reálně je ale mizerná, to je to jediné, co lze k věci říci. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autoblog.nl, Škoda Auto, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.