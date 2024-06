Studie dál popírá mýtus o výhodnosti vlastnictví elektromobilů, i bez zohlednění ztráty hodnoty tvoří polovinu nejdražších modelů včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Uvážíme-li, že právě ztráta hodnoty je tím daleko největším nákladem na provoz naprosté většiny aut a ta elektrická v tomto ohledu „excelují”, je to vskutku pozoruhodná facka do jejich tváře.

V posledních letech se naplno ukazuje možná vůbec nejproblematičtější aspekt elektrických aut jako takových. Nakonec si totiž není těžké představit, že někomu nebude vadit omezený dojezd takových vozů, že leckomu nebude na obtíž jejich složité doplňování energie, že mnohým nebude proti srsti vysoká hmotnost, v zásadě cokoli z běžně probíraných negativních vlasností. Nakonec pokud je vaším typickým „modem operandi” každodenní dojíždění do práce z příměstského satelitu, co vám s elektrickým autem bude chybět? Uživatelsky to skutečně nebude skoro nic.

Kdo ale může říci, že bez hnutí brvou přehlédne extrémní pokles hodnoty těchto aut daný hlavně omezenou životností jejich drahých baterií a tím de facto auta jako takového? Ten se projevuje naplno až poté, co se pár let starý elektrický vůz stal něčím relativně běžným a majitele pochopitelně trápí. Jistě existují bohatí lidé, kterým může být jedno, jestli je auto za pár let stojí milion nebo dva, budou to ale raritní výjimky - ať už kupujete vůz za 400 tisíc nebo za 4 miliony, obvykle vám nebude fuk, jestli vám z jeho hodnoty zbude za pár let 70 nebo 40 procent, jde pokaždé o spoustu vašich peněz.

V tomto ohledu býváme utěšováni, že vysoký pokles hodnoty je sice objektivní a dobře zdokumentovaný fakt, ale pak jsou tu jiné, řekněme ryze provozní náklady, které jsou podstatně nižší. Elektromobily přece jezdí na levnější elektřinu, nepotřebují tolik servisu atd. Ani to pochopitelně zdaleka nestačí na vykompenzování ztráty hodnoty, neboť to je obvykle náklad jiného řádu, ale lepší něco než nic. A pokud jezdíte hodně...

Bylo by to fajn, kdyby to tak bylo, jenže ani to tak jednoduché není. I v tomto ohledu se už ukázalo, že realita vlastnictví elektrického auta je trochu jiná, než se tradovalo. Jsou to drahá auta s drahými opravami, takže i drahým pojištěním, jsou těžká, takže výrazně rychleji spotřebovávají dražší pneumatiky, to samé může platit o brzdách a tak by šlo ještě chvíli pokračovat. Anekdotické důkazy nechme stranou, MarketWatch ale čerstvě zpracovat rozsáhlou studii nákladů vlastnictví aut všeho druhu a došel k pozoruhodnému obecnému závěru: Provozní náklady elektromobilů se blíží provozním nákladům spalovacím vozidel.

Úspory za „palivo” (ovšem obvykle díky daním, ne díky levnější elektřině per se) jsou sice fakt, ostatní faktory ale snadno vyrovnají hru. Vidět je to i na přehledu 10 provozně nejdražších aut za 5 let vlastnictví, kdy mezi těmi zkoumanými tvoří půlku modely právě s elektrickým či plug-in hybridním pohonem. A to je jich na trhu o mnoho méně a absolutní primát unikl jednomu z nich jen o pověstný vlásek. Podívejte se na celý přehled, sumy jsou to obecně tučné.

10 provozně nejdražších aut za 5 let vlastnictví podle MarketWatch

1. Porsche Cayenne - 56 010 USD (1 306 153 Kč)

2. Porsche Taycan - 53 065 USD (1 237 476 Kč)

3. Audi e-tron GT - 48 886 USD (1 140 022 Kč)

4. Porsche Macan - 48 653 USD (1 134 588 Kč)

5. BMW X5 xDrive40i - 48 456 USD (1 129 994 Kč)

6. BMW iX - 45 076 USD (1 051 172 Kč)

7. Volvo XC90 Recharge - 42 897 USD (1 000 358 Kč)

8. Jeep Wrangler 4xe - 41 528 USD (968 433 Kč)

9. Genesis G80 - 41 288 USD (962 836 Kč)

10. Jaguar XF - 41 288 USD (962 836 Kč)

Jak vidíte, elektrické modely jako Porsche Taycan, Audi e-tron GT nebo BMW iX stojí snadno přes 200 tisíc ročně jen na elementárních provozních nákladech. MarketWatch přitom sám zdůrazňuje, že z výpočtů vynechal ztrátu hodnoty, která by náklady nafoukla klidně o další miliony, jde tu jen o náklady na palivo resp. nabíjení, pojištění a financování apod. Přesto studie obecně uvádí, že elektromobily jsou během pěti let ztrácejí na odpisech v průměru o 40,1 procenta víc než spalovací auta.

Co k tomu dodat? Snad jen jednu věc: Který z pozitivních slibů týkajících se vlastnictví elektrického auta byl skutečně naplněn? Marně se snažíme na nějaký vzpomenout. Naopak obavy z opaku jsou naplňovány jedna po druhé, někdy i víc než to. Že vlastnictví elektrických aut bude tak drahé, jak dnes reálně je, jsme upřímně řečeno nečekali ani my. A jak už v tomto článku padlo: Kolika jejich majitelům to může být opravdu ukradené? Pár procentům?

Při zohlednění ztráty hodnoty se těžko dostanete k provozně dražšímu autu, než je Porsche Taycan. Kdo ho má a netrápí ho to, musí být opravdu „ve vatě”, i vlastnictví Ferrari bude zásadně levnější. Foto: Porsche

Zdroj: MarketWatch

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.