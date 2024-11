Stylové SUV-kupé Renaultu dnes jako ojeté koupíte už za 350 tisíc. Spolehlivostí neohromí, ale vypadá šik včera | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Kupuje si někdo Renaulty pro jejich kvalitu a spolehlivost? Asi ne. Ani v tomto případě se Francouzi nepřekonali, ale protože jejich Arkana vypadá i po pěti letech na trhu dobře, jako ojetina dokáže okouzlit i bez toho. I když je ale levnější, levná není ani omylem.

V roce 2019 překvapil Renault konkurenci i zákazníky, když přišel se stylovým SUV-kupé Arkana. To bylo zprvu k mání pouze v Rusku, kde startovalo těsně pod milionem rublů, což dle tehdejšího kurzu odpovídalo asi 355 tisícům korunám. Na něco takového publikum víc než slyšelo, pročež automobilka ani nestíhala sepisovat objednávky. Jen pár týdnů po zahájení prodejů tak došlo ke zdražení o zhruba 6 až 9 tisíc korun, ani poté však dlouhé fronty koupěchtivých zákazníků před showroomy neprořídli.

Nebylo tak překvapivé, že o dvě léta později Renault přišel také s evropskou verzí. Ta ovšem již tak úspěšná nebyla, neboť i přes shodný název a vizáž šlo vlastně o diametrálně jiný vůz. Ruské provedení totiž dostalo do vínku platformu B0+, jakou disponovala třeba Dacia Duster, zatímco evropská varianta již stála na architektuře CMF-B. S tou ovšem přišlo nemalé zdražení, třeba na českém trhu byla Arkana zpočátku k mání od 660 tisíc korun. To je (kupodivu) víc než dnes, kdy akční ceny startují na 555 500 Kč.

Právě přílišné sebevědomí Francouzům neskutečně ublížilo, neboť s Arkanou se dostali do teritoria aut jako Audi Q3 Sportback či BMW X2. A i když v jejich případě klientela musela sáhnout do kapsy ještě hlouběji, víc také dostala. Již jako nové bylo totiž francouzské SUV-kupé kritizováno za skřípající interiér či hůř naladěný podvozek, který na špatném povrchu dával vědět i o sebemenším kamínku. Řízení pak bylo shledáno jako odtažité a potenciál motoru se 140 koňmi zabíjel automat EDC.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy na Arkanu nenarazíte ve velkém pouze v showroomech s novými vozy, kde trůní verze po faceliftu, ale také v autobazarech. Když se nicméně zadíváme na ceny, jsme docela překvapeni. I když se při troše snahy dají najít kousky stojící od asi 350 tisíc korun, naprostá většina nejlevnějších ojetin pořád startuje okolo 400 tisíc korun. A mají na kontě povětšinou již tříleté stáří a nájezd přes 100 000 km. Kdyby u toho byla minimální poruchovost, člověk by byl ke koupi svolnější, neboť by pořád ušetřil. Jenže tak dobře na tom Arkana není.

Jak uvádí kolegové z Německa, problematické je hlavně hybridní ústrojí, které spojuje jedna-šestku, elektromotor a baterie o kapacitě 1,2 kWh. V důsledku softwarových chyb u něj totiž často dochází k poruše dobíjení, či odcházejí mnohé klíčové komponenty. Pokud pak majitel měl ve zvyku využívat 145 hybridních nebo 140 mild-hybridních koní, za nimiž stojí přeplňovaná jedna-trojka, na maximum, pak lze čekat i výměnu brzd, neboť tovární díly nemají dlouhou životnost.

Vrzání a skřípění interiéru by po letech užívání překvapit nemělo, neboť když něco takového dělají nová auta a u ojetin na zlepšení nedojde. Místo toho u nich naopak budete řešit ještě značně nepohodlná přední sedadla. Jakkoliv tedy kolegové považují částku 17 980 Eur (cca 455 tisíc korun), která je spojena s jimi testovaným dva roky starým kusem, který najel 103 741 km, za nízkou, my si říkáme, že je to už s ohledem na cenu nového auta trochu moc. Ale vizuální atraktivita asi pořád prodává, té má Arkana v zásobě dost i po 5 letech na světě.

Arkana působí stylově, přesto zvládne utáhnout až 900 kg vážící přívěs a disponuje také 20centimetrovou světlou výškou. Jenže v rámci kvality a spolehlivosti spíš strádá, ceny nových aut navíc padají rychle. Ani ojetiny za absolutně přijatelných 350 až 400 tisíc korun se tak nejeví jako moc výhodné nabídky. Foto: Renault

