Umělé zdražování nových spalovacích aut jde proti ekologii, ne naopak, varuje ING. Vlastní zemi dává jako příklad

/ Foto: Škoda Auto

Současná evropská „zelená klika” má pocit, že když dostupná spalovací auta cestou nových daní, emisních povolenek a podobných instrumentů učiní nedostupnými, lidé si koupí raději elektromobil a přírodě bude pomoženo jako nikdy před tím. Není tomu tak.

Od chvíle, kdy si někteří začali myslet, že lidé začnou kupovat elektromobily v momentě, kdy tím či oním způsobem uměle znevýhodní či dokonce zakážou jiné alternativy, říkáme, že zapomínají na jedno: Že si také lidé nemusí koupit nic. Nikde není psáno, že potřebujete nové auto, nikdy není psáno, že vůbec musíte mít auto, nikdy zkrátka nikdo nestojí na konci slepé jednosměrné uličky, ve které může udělat jen jednu věc. Tak to ve skutečném světě nefunguje.

Proto také říkáme, že je ošidné si myslet, že umělé znevýhodňování spalovacích aut něčemu pomůže. Stane se v prvé řadě to, že stále více lidí přestane svá auta vyměňovat za novější, což má tedy také své pozitivní stránky, z hlediska přímo vypouštěných škodlivin to ale neplatí ani trochu a z hlediska pasivní bezpečnosti už vůbec. Umělé zdražení prostě nepřináší to, že si lidé koupí to, co sami nechtěli, ale někdo jiný by chtěl - což je mimochodem jedna z už přiznaných podstat Green Dealu -, nekoupí si nic. A neprospívají tím ničemu.

Přesně na to upozorňuje nizozemská ING a odkazuje na zkušenost ze své domácí země. V Nizozemsku, kde trávím asi polovinu svého života, jsou nová auta extrémně drahá, a to vyloženě uměle - vysoké registrační a silniční daně jsou pro normálního smrtelníka skoro nezaplatitelné. A pokud se zaplatit dají, pak jen při volbě elektrického auta. Ta ale většina lidí nadále odmítá, a tak se nových vozů prodává méně a méně stárnoucí autopark působí proti kýžené ekologizaci.

ING uvádí, že letos se v Nizozemsku prodá kolem 365 tisíc nových aut, což je směšně málo. Ještě v roce 2019 šlo o 446 tisíc vozů, to už ale bylo zle, Nizozemsko pamatuje i časy víc jak 600 tisíc nově prodaných vozů ročně. Pohybujeme se tedy téměř na polovině historických maxim, což je v evropském měřítku zcela unikátní stav. ING navíc ani v příštím roce neočekává oživení a nečeká ani velké vzepětí elektrických prodejů - tržní podíl elektromobilů má stoupnout na 32 procent, což je ale málo vzhledem k tomu, jak nabídka elektrických modelů neustále roste a jak moc je jejich prodeje podporovány ze všech stran vč. přímých dotací na nové i ojeté vozy.

Podle ekonoma ING Rica Lumana probíhá inovace nizozemského vozového parku pomalu. Zákazníci nemají takový zájem o elektromobil, aby si jej přirozeně koupili, ovšem spalovací auta jsou uměle zdražena tak moc, že třeba i Škoda Scala stojí krutých 25 490 Eur v úplném základu. To je 645 tisíc Kč, kdo si takové auto koupí? Elektromobily jsou přes veškeré podpory ještě dražší a soukromí zákazníci je téměř nekupují. Káru trhu tak tlačí firemní nákupy pro zaměstnance, jen tak se ale rozsáhlý autopark inovovat nedá.

Je to něco, co tvrdíme léta, je ale pozoruhodné, že to nyní říká i ING. Přesto nepředpokládáme, že to něco změní - v Nizozemsku stěží, i přes relativně racionálně uvažující současnou vládu, EU si pak z Nizozemska leda vezme špatný příklad. Protože 32 procent podílu elektromobilů na trhu, to je přece „cool”, ne? Zmenšení trhu skoro na polovinu odpovědné osoby raději velkoryse přehlédnou...

I relativně primitivní a rozhodně obyčejná Škoda Scala je dnes tak drahá, že v Nizozemsku stojí nejméně 645 tisíc Kč. Kdo se pak může divit, že se dostává mimo dosah obyčejných lidí, kteří si raději nechávají svá stará auta? A kdo se pak může divit, že těmi se starají o vyšší emise všemožných škodlivin, než kdyby sáhli po oné nové Scale? Foto: Škoda Auto

Zdroj: ING

