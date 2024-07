Velké rodinné Hyundai lidé v bazarech přehlíží, ač je povedené. I s dieselem ho koupíte za zlomek ceny nového před 3 hodinami | Petr Prokopec

Mezi novými auty si udělalo docela slušné jméno a zákazníky si nachází snadno navzdory milionovým cenovkám, v bazarech to ale žádná „pecka” není. Také díky tomu rychle klesá na ceně, což dává případné koupi ojetiny sladší příchuť.

Hyundai loni odhalilo už pátou generaci modelu Santa Fe. Ve srovnání s předchůdcem došlo nejen na velkou designovou proměnu, ale také k dalšímu zvětšení už tak velkého vozu. Korejské SUV je nyní o dalších 55 mm delší a stojí na podvozku s rozvorem protáhlejším o 50 mm. A ani čtvrtá generace opravdu nebyla malá, ta oproti té třetí nabrala v případě rozvoru dalších 80 mm.

Tyto postupné nárůsty ale vedou k tomu, že jde o stále dražší vůz. Aktuálně Santa Fe v Česku začíná na 1 199 990 Kč, bavíme-li o standardních ceníkových cenách, a to dostanete jen auto s pohonem předních kol poháněné hybridní jedna-šestkou se základní výbavou. Chtějte 4x4 a bohatou výbavu a jste snadno na 1 579 990 Kč, přitom pořád dostanete stejně slabý a pro auto celkově nevhodný benzinový hybrid.

Pokud tedy chcete víc muziky za míň peněz a aspoň trochu víc svobody v případě volby pohonu, musíte vyrazit do bazaru. Lovit můžete i mezi auty nedávno doživší páté generace, která pořídíte od asi 500 tisíc Kč, ještě podstatně níž se ale dá dostat s generací čtvrtou zvanou DM. Ani ta pořád nevypadá marně a i podle našich zkušeností jde o velmi povedené auto. A do placu můžeme přidat také hned dvojí zkušenosti našich kolegů z Auto Bildu.

Ti totiž měli Santa Fe s 2,2litrovým dieselem nejprve k dispozici na dlouhodobý test na 100 tisíc kilometrů. Aktuálně se pak podívali na zoubek ojetině z konce roku 2017, která má za sebou opět 100 tisíc km. Auto původně za 49 540 Eur (asi 1 250 000 Kč) lze nyní pořídit za méně než 20 tisíc Eur (do 500 tisíc Kč), a to je pořád docela drahé. Vozy ze začátku (nikoli konce) výroby mohou být vaše i za míň než 200 tisíc korun, i když to budou znovu diesely 2,2 ve slušných výbavách a s pořád přijatelnými nájezdy do 200 tisíc km. Na snadno jednotky let staré vozy s původně milionovými cenami to nezní špatně.

Ostatně většina ojetých Santa Fe v prodeji má najeto relativně málo, neboť nejde o typická služební auta, taxíky nebo cokoli podobného. A to pochopitelně svědčí jejich stavu. V případě ojetiny z roku 2017, kterou vyzkoušeli němečtí kolegové, se nájezd vizuálně negativně projevil jen velmi okrajově. Slícování, plasty i čalounění prý zůstaly v dobrém stavu. S technikou to ale bývá složitější.

Němci naráží zejména na křehčí systém pohonu 4x4 a na vozidla často používaná v terénu radí dávat si pozor. Dokonale odolné nejsou ani zadní pružiny, které mají relativně brzy tendenci „si sednout”, varovným signálem jsou také problémy se startováním, které jsou nejčastěji způsobeny závadou snímače vačkového nebo klikového hřídele, popř. potížemi s ukostřením. Znakem větších potíží (závady na řídicí jednotce) mohou být potíže s klimatizací, zkontrolovat je dále třeba chladič a ventil EGR. Opravy těchto závad bývají velmi drahé.

V případě dlouhodobě testovaného exempláře totiž Němci navíc poukázali na další problematické oblasti. Pohonná jednotka byla po skončení testu poměrně zanesena karbonem. Zaolejované pak bylo i turbodmychadlo, patrná byla v motorovém prostoru také koroze. I tohle všechno je radno při koupi zkontrolovat.

Zní to jako dost zásadních oblastí, obecně je přesto Santa Fe považováno za spolehlivé, v případě zájmu je tedy třeba si všímat hlavně zmíněných neduhů. Svou obhlídku byste tedy měli odstartovat pod kapotou a na zvedáku, haprovat nicméně mohou i multimédia. Ta jsou ale dnes slabinou snad většiny moderních aut.

Hyundai Santa Fe je jako nové auto relativně úspěšné nové auto, platilo to také o generaci DM. Přesto v bazarech tolik netáhne. Ceny proto míří dolů, největší smysl dávají verze s 2,2litrovým turbodieselem, který dnes do nového vozu ani nedostanete. Foto: Hyundai

