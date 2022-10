Už zaříznutý, velký francouzský propadák s technikou Mercedesu lidé nechtějí ani ojetý, o to levnější je před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Nikdy to nebylo špatné auto, přišlo ale v nesprávný čas do nesprávné třídy a vedle konkurence se nedokázalo prosadit dostatečně specifickým mixem vlastností. Za zlomek původní ceny mu to ale snadno odpustíte.

Před pár dny francouzská značka DS spadající pod Stellantis přišla s novou verzí své vlajkové lodi. Jak jsme zmínili, zákazníky zaujme jen stěží, a to i kvůli ceně, která se u čtyřkolky s 360 koňmi pod kapotou bude pohybovat okolo 2,5 milionu korun. To jsou částky, jaké jsou zvyklí platit zákazníci Audi, BMW či Mercedesu, pro francouzských aut půjde až na pár výjimek o přehnanou sumu. Nepřekvapilo by nás proto, kdyby provedení DS 9 Opera Premiere oslovilo méně lidí, než kolik máte prstů na těle.

Že to větší a dražší francouzská auta nemají v posledních letech lehké, dosvědčuje vůz konkurenčního Renaultu, který od roku 2015 vyráběl a nabízel model Talisman. Hit to opravdu nebyl, jeho roční odbyt v Evropě se nedostal přes hranici přes hranici 34 344 prodaných vozů. A to byl jeho první rok. Jakýkoli další byl horší, ten loňský byl s 5 608 prodeji učiněnou tragédií. Není tedy divu, že letos byla jeho výroba zaříznuta bez jakéhokoli nástupce.

Pokud jste nicméně milovníky všeho, co pochází ze země galského kohouta, může být právě Talisman zajímavý bazarový typ. Byl nabízen nejen jako čtyřdveřový sedan, ale také jako pětidveřový kombík. A vážně nešlo o malé auto - v případě délky sice za zmíněným DS 9 lehce zaostával (4 850 mm versus 4 940 mm), což platí rovněž o rozvoru (2 810 mm versus 2 895 mm), stále zde ale máme obra, který bez problémů pobere pět cestujících i jejich náklad.

Co se motorového prostoru týče, u Renaultu máte o poznání širší výběr než u DS. Sáhnout totiž můžete po benzinových i dieselových jednotkách, stejně jako po dvoulitru, který byl uzpůsoben spalování LPG. Podobné je to i v rámci převodovek, neboť kromě sedmistupňového automatu nechybí ani šestistupňový manuál. Širší je pak i portfolio výbavových stupňů. Vás by nicméně mělo zajímat hlavně to, že Talisman přišel na svět v době užší spolupráce Renaultu a německého Daimleru.

Část techniky tak pochází od Mercedesu, jehož technici také v továrně v Douai pomáhali s kontrolou kvality. To se zjevně vyplatilo, Talisman totiž není spojen s takovým množstvím stížností jako ostatní modely značky. Ovšem i tak je třeba dávat pozor, a sice hlavně na onen automat EDC. Řada majitelů totiž uvádí, že řazení bylo natolik špatné, že jim servis po řadě oprav nakonec musel dodat zcela novou převodovku.

Další stížnosti míří k 1,6litrovým jednotkám, přičemž ty benzinové se vyznačují nadměrnou konzumací oleje, zatímco ty dieselové pro změnu kladou vyšší tlak na rozvodový řetěz. Mimo to lze zmínit ještě problémy spojené s multimediálním systémem, u kterého buď zamrzá obrazovka, nebo přestávají fungovat tlačítka. Často zmiňována je také baterka, u nich dochází na předčasné vybíjení. Vše navíc zhoršuje fakt, že třeba startér vám o takovém problému nedá včas vědět.

V případě podvozku již lze počítat se spolehlivostí, přičemž naši němečtí kolegové, jenž otestovali provedení 1,6 dCi EDC si nestěžovali ani na motor či převodovku. Nelze však s jistotou říci, zda měli štěstí na daný kousek, či se výše zmíněné problémy po najetí jen 37 200 kilometrů. Ani malý nájezd se se však neodrazil na ceně, která po pěti letech razantně klesla z 41 700 Eur (cca 1 024 000 Kč) na 22 980 Eur (asi 563 000 Kč). A to by extra kousek, nejlevnější Talismany s nájezdy přes 200 tisíc km koupíte už za 220 000 Kč.

Zatímco tedy jako nový Talisman příliš neoslnil (i když ve srovnání s DS 9 jej můžeme považovat za veleúspěšný), v autobazarech jde o mnohem zajímavější volbu. Však i v podobě Němci testovaného kousku získáte za cenu litrové Škody Octavia v základní výbavě větší auto poháněné větším stádem koní, do jejíž výbavy (vrcholný stupeň Initiale Paris) spadá třeba adaptivní podvozek, řízení zadní nápravy, head-up displej, zpětná kamera či audio systém Bose. To zní docela lákavě, zvlášť když se auto (aspoň zatím) příliš nekazí.

Jako nový platil Renault Talisman za propadák, dnes však v autobazarech představuje nemalé lákadlo. K mání je nejen jako sedan, ale i jako kombík schopný pobrat až 1 700 litrů nákladu. Foto: Renault

Inspirace: Auto Bild

