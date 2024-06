Vrcholný elektrický Mercedes je takový propadák, že majitele připravuje o miliony, ojetý už stojí míň než Škoda Superb 2,0 TDI včera | Petr Miler

Na Superbu TDI samozřejmě není nic špatného, naopak je to pořád jedno z nejlepších aut, která lze za jeho cenu mít. Ovšem napadlo by vás, že za stejné peníze dnes můžete koupit pouhé dva roky starý vrchol nabídky Mercedesu, který si dělal čáku nahradit třídu S?

„Když nevíš co s penězi a s volným časem, tak přijď mezi nás!” mohl by Mercedes v zatím neexistující reklamě parafrázovat někdejší slova Daniela Landy ústy fiktivních majitelů modelu EQS. Tento vůz v podobě krabičky od mýdla na kolech s elektrickým pohonem marně bojuje o zákazníky, když třeba podle dat SDA letos v Česku oslovil pouhých 11 kupců, tedy o 66,67 % méně než loni. A nyní i úspěšně trestá všechny, kteří si ho přece jen koupili.

Statisticky je to vůbec největší cenový propadák mezi novými auty, prostě dnes neexistuje nový vůz, který by ztrácel hodnotu rychleji než EQS. Někteří mohou říci, že to je jen statistika, realita trhu ale není ani trochu jiná. Všímají si toho i kolegové z Auto Evolution, které zaráží, že klidně jen dva roky stará auta s nájezdem okolo 50 tisíc km ztratila téměř dvě třetiny původní hodnoty a jsou dnes k mání i za méně než 42 000 dolarů, tedy asi 978 tisíc Kč. Situace v USA je pro EQS extrémně krutá, můžete jej tam koupit takto mladý levněji než novou Teslu Model 3 v obyčejné specifikaci, v Evropě ale nakonec není podstatně lepší.

Stačí si projít data na největším evropském prodejním portálu Mobile.de, abyste zjistili, že EQS z roku 2022 s nájezdy v řádu desítek tisíc kilometrů mohou být vaše už za méně než 54 tisíc Eur, tedy asi 1,34 milionu Kč. Samozřejmě je to pořád dost peněz, ale co dnes za takové peníze koupíte? Pokud by to měla být Škoda Superb Combi 2,0 TDI 4x4 ve výbavě Laurin a Klement, stačit už to nebude, to dnes auto za víc jak 1,36 milionu Kč. Nic proti Superbu, ale dva roky starý vrchol nabídky Mercedesu je auto úplně jiné ligy, které lze pořád považovat za zánovní. Přesto jsou si oba vozy cenově naroveň.

Smutně pikantní je ale situace i pro tu hrstku odvážných, kteří po EQS přece jen sáhli. Už drahé verze EQS 450+ ve vysoké výbavě je možné koupit od méně než 57 000 Eur, tedy asi 1,42 milionu Kč, pořád z roku 2022, pořád s nájezdem klidně kolem 60 tisíc km. Tohle je přitom auto, které jako nové stojí nejméně 3 213 760 Kč a pár příplatkových prvků přítomných v dostupných ojetinách cenu snadno dostane mezi 3,6 až 3,8 milionu Kč. Majitelé tedy za pouhé dva roky tratí přes 2 milionu korun jako nic, v podstatě aniž by někam daleko dojeli.

A to jsou stále nabídkové ceny, reálné transakční sumy mohou být ještě nižší, jak ukazuje třeba i pokus ADACu. Navíc ani nelze říci, že by šlo o zajímavé koupě coby ojetiny, neboť extrémní pád hodnoty elektromobilů kvůli značnému přesahu nabídky zejména aut z operativních leasingů na trhu ojetin pořád ne a ne skončit.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že tak to prostě muselo dopadnout v momentě, kdy se automobilky rozhodly ignorovat to, o co lidé stojí a nestojí, a šly jen za plněním politického zadání. Dokud lidé mohou rozhodovat aspoň o tom, co si nekoupí, budou to primárně jejich peněženky, které budou vládnout trhu. A nebrat na ně zřetel je zahráváním si s ohněm, které nutně musí vyjít někoho draho.

Hit je ho mít? Hit je ho nemít, Mercedes EQS je pojízdná spalovna peněz - nejen na papíře, ale i v reálu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Auto Evolution, dat SDA, Mercedes-Benz, Mobile.de

Petr Miler

