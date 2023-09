Zákazy dieselů v Německu se dál hroutí, politici nyní velkolepě ruší to, co nedávno triumfálně zavedli před 5 hodinami | Petr Prokopec

Od počátku absurdní myšlenka, že za zhoršenou kvalitu ovzduší v německých metropolích mohou dieselová auta, nikdy nemohla obstát pod tíhou argumentů, přesto zákazy přišly. Teď jsou rušeny a rušeny dál budou, byť Brusel se snaží o opak.

V červnu roku 2018 se Hamburk stal vůbec prvním německým městem, ve kterém došlo na zákaz provozu starších dieselových aut. Nešlo o plošné opatření, místo toho se týkalo jen několika málo ulic, nicméně i tak se pro řadu lidí jednalo o zásadní problém. Navíc takový, který šlo v podstatě považovat za pouhé vytloukání klínu klínem. Starší auta, která nemohla kupříkladu po Max-Brauer-Allee projet, se totiž vydala skrze objízdnou trasu. Emise se tak vlastně jen přesunuly z jednoho místa na druhé. Přičemž poté jen stačil poryv větru, a byly zpátky tam, kde být již neměly.

Už jen kvůli těmto okolnostem bylo možné celé opatření zpochybnit, to ale byla spíše menší vada na kráse. V prvé řadě platilo, že za ty samé emise mohou primárně jiné, převážně průmyslové zdroje, kterých si ale nikdo nevšímal. Potvrdilo se to v momentě, kdy koronavirová omezení vyhnala auta z ulic a emise jaksi nikam nezmizely.

Aby toho nebylo málo, Hamburk postupně povolil tak velké množství výjimek, že zákaz nedával už ani teoretický smysl - vjezd do zmíněné ulice, stejně jako na Stresemannstrasse, byl totiž povolen rezidentům, jejich návštěvám, majitelům místních obchodů, zásobování, vozům taxi služeb, policejním autům, veřejné dopravě, popelářským vozům či sanitkám. Skoro se tak chce ptát, koho se vlastně týkal, kdo jiný tam jezdí? Za více než pět let policie rozdala jen dvanáct stovek pokut obvykle lidem, kteří vůbec netušili, že se jich omezení týká.

I tyto pokuty byly navíc fakticky nesmyslné, neboť Hamburk již třetím rokem žádné emisní limity nepřekračuje. Přičemž je otázkou, kdy naposledy je vlastně porušoval - k zákazu totiž stačilo, aby v jeden jediný den na jednom úseku došlo k překročení limitů, a rázem byl oheň na střeše. Hnutí Deutsche Umwelthilfe, které za žalobou na město stálo, přitom nehodlalo ani v nejmenším brát v potaz, že měřící přístroje jsou schválně usazené co nejblíž silnici a že k jejich ovlivnění stačí jediný starší náklaďák.

Nyní se ale nicméně do Hamburku vrátil zdravý rozum, obě výše zmíněné ulice jsou totiž nově znovu přístupné všem. A nejde o jediné německé město, kde již nenarazíte na restrikce, zákazy dieselů se hroutí napříč Německem. V takovém Berlíně, kde zákaz začal platit v roce 2019, totiž postupně začalo docházet k uvolňování stavidel, až nakonec loni zmizela veškerá omezení. Ačkoli je al současný vývoj je pozitivní a bude nevyhnutelně dál pokračovat, výhled do vzdálenější budoucnosti provází jisté obavy.

Ve stejný den, kdy v Hamburku velkolepě padnul tamní zákaz, tedy 13. září, si totiž Evropská komise odhlasovala zpřísnění emisních limitů pro města. Brusel chce přijmout za své doporučení vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která kvůli ochraně lidského zdraví požaduje snížení ze současných 40 mikrogramů na metr na pouhých 10 mikrogramů. Platit by tyto limity měly začít od roku 2035, což pochopitelně není náhodně vybrané datum - spojen je s ním také zákaz prodeje nových spalovacích vozů.

EU nás tak evidentně chce do elektromobilů natlačit stůj co stůj. A pokud na bateriové auto mít nebudete, pak smůla - nové nařízení by se již netýkalo jen Německa, ale všech členských států, tedy i České republiky. EU přitom požaduje, aby všechny země jednaly proaktivně, pročež mají být již v krátkodobém horizontu přepracovány plány spojené s kvalitou vzduchu a implementována opatření, která přinesou zlepšení. Dle odhadů by tak do roku 2035 měl stávající počet nízkoemisních zón (zhruba 1 200) narůst o dalších více než 10 tisíc lokalit.

Pokud jste tedy předpokládali, že s vaším současným vozem to takříkajíc „doklepete“ až do konce svých dnů, může to být složitější, než se dnes zdá. Zatím se ale stále jedná pouze o návrh, který musí být posvěcen také jednotlivými členskými zeměmi.

