Zapomeňte na kuny, auta mají nového nepřítele a kabely ho vůbec nezajímají před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Peter Byrne, PA Images

Velmi pravděpodobně jste se buď sami v životě setkali s tím, že vám kabely v motorovém prostoru auta okousala kuna, nebo jste o tom alespoň slyšeli. Teď ale na auta útočí lišky a devastují mnohem podstatnější věc - brzdové vedení.

S přicházejícím podzimem zvířata mění své chování, aby se připravila na blížící se zimu. Veverky si tak mohou z vašeho auta udělat skladiště ořechů a kuny se začít vyhřívat v motorovém prostoru s dobrotami všude kolem. Zejména kontakt s druhým zmíněným zvířetem je nepříjemný, neboť obvykle vede k poškození kabelů a znehybnění vozu. Nyní se ale začal rozmáhat jiný fenomén, který je ještě nepříjemnější.

V britském Západním Sussexu jižně od Londýna se lidé stále častěji setkávají s útoky smeček i desítek lišek, které mají za cíl právě automobily. Nechtějí si sjet, to by asi zvládla jen chytrá kmotra, zakusují se do nich podobně jako kuny. Místo kabelových svazků jim ale za oběť padá brzdové vedení, které dokáží prokousnout, i když je tím bezpečně nejodolnějším, co je ve spodních částech vozu přístupné.

To je pochopitelně velmi nebezpečné, neboť ztráta tlaku v brzdové soustavě vede logicky k větší či menší nefunkčnosti brzd. Obvykle ne úplné, neboť auta už po dekády používají víceokruhové brzdy a lišky by musely být opravdu při chuti, aby poškodily všechny naráz, ani to ale nelze vyloučit. I dílčí nefunkčnost brzd ovšem snadno může vyděsit a způsobit i nehodu, brzdy pochopitelně nemají takový účinek, pokud pracují např. jen se dvěma ze čtyř kol. A i kdyby na nejhorší nedošlo, opravy bývají drahé - v jedné ulici, kde takto řádila liščí smečka, se náklady na opravu jediného vozu vyšplhaly až na 9 tisíc liber, tedy 267 tisíc Kč.

Britové v žertu říkají, že jde o revanš za po staletí pořádané hony, skutečným důvodem je ale něco jiného. Lišky přitahuje vůně brzdové kapaliny, kterou po rozkousání vedení olizují a konzumují. Radost z dobré bašty ale netrvá dlouho - brzdová kapalina je i pro lišky jedovatá, a tak ji následně zvrací. Britové si tak zvykají nejen na útočící smečky lišek, ale i na následné liščí zvratky v okolí svých domovů. Jak bizarní.

Nemáme zprávy o tom, jak časté je něco podobného u nás, pokud ale brzdová kapalina láká britské lišky, pro ty české bude jistě přitažlivá též. O důvod víc ke zběžné kontrole vozu před jízdou - na zem vyteklou kapalinu jistě nepřehlédnete. Pokud by se vám něco takového přihodilo, vězte, že nemusí jít o následek aktivity vašeho zaměstnavatele, zaměstnance, obchodního partnery či bývalé manželky, ale klidně jen opodál zvracející lišky...

Některé lišky ztratily plachost a nemají problém vydávat se do měst hodovat. Jejich cílem jsou auta a brzdová kapalina v nich kolující, voní jim a chutná. Ilustrační foto: Peter Byrne, PA Images

Zdroj: County Times

