Data aplikace ukazují vliv letního času na počet dopravních nehod, nevypadá to jako náhoda

Do peprnosti zřejmě nekonečných debat na téma smysluplnosti pravidelných změn času si můžete přidat další koření. Podle dat řidičské aplikace změna v dnech po ní následujících výrazně zvyšuje počet dopravních nehod.

Minulý víkend se měnil čas ze zimního na letní, přesněji z přirozeného na ten uměle vytvořený. Už z tohoto dodatku si zřejmě vyvodíte, že nejsme velkými příznivci tohoto institutu, jakkoli chápeme jeho smysl i výhody. Čas je prostě jeden a i kdyby to měl být jiný než ten přirozený, neměl by být měněn, neboť lidský organismus si na jiný rytmus zvyká složitě, což přináší řadu nepříjemností. A pokud vám to ve 20 letech nepřijde, počkejte si, až vám bude dvakrát nebo třikrát víc.

Můžete mít jiný názor a nebudeme vám ho brát, nejsme fanatičtí příznivci toho či onoho, jeden faktor hrající proti těmto umělým změnám času ale do debat na toto téma přidáme. Data provozovatele nizozemské aplikace Flitsmeister, jakési obdoby u nás známějšího Waze, ukazují, že se změnami času každý rok výrazně roste počet dopravních nehod.

Ani Flitsmeister nezakládá na svých datech dalekosáhlé závěry, šéf firmy Jorn de Vries ale v tiskové zprávě společnosti konstatuje, že prudký výkyv v zaznamenaných nehodách na území Nizozemska není statisticky zanedbatelný.

Data ukazují, že letos 27. března, tedy v neděli po změně času, se v Nizozemsku odehrálo 51 vážnějších dopravních nehod, což je více než dvojnásobek průměru předchozích neděl. Konkrétně se v týdnech před změnou stalo 17, 19 a 18 nehod, jde v podstatě dlouhodobý standard - nedělení roční průměr se pohybuje pod 20 nehodami. Podobně tomu rok předtím, kdy čísla byla kvůli koronavirovým omezením absolutně menší, ale relativně velmi podobná - i 28. března 2021 vzrostl počet nehod více jak dvojnásobně nad průměr předchozích týdnů.

De Vries říká, že to není žádný nezvratný argument, vše ale nasvědčuje tomu, že změna skutečně za výkyvy stojí. Další data ukazují, že i následující dny týdne jsou co do počtu nehod nadprůměrné a až s delším časovým odstupem nehodovost klesá k dlouhodobě obvyklým číslům. Pokud jste tedy měli tento týden na silnicích pocit, že je na nich poněkud nebezpečněji, nemusel to být nutně jen pocit. Mohl to být následek změny času, se kterou se každý nevyrovnává bez hnutí brvou.

Čas a jeho měření jde s auty ruku v ruce už dekády, patrně kvůli spojitostem s honbou za nejlepšími časy akcelerace, z okruhů atp. Koncem března si ale tyto dva světy moc nerozumí, podle dat Flitsmeisteru znamená změna času na letní pravidelně nezanedbatelný výkyv v počtu zaznamenaných dopravních nehod. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Flitsmeister

