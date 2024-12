Zoufalost Fordu ve snaze prodat elektromobily nezná hranic. Teď říká, že za jeho volantem o vás víc budou stát ženy včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Nevíme, o čem to přesně vypovídá, sahat při snaze učinit elektrická auta atraktivnějšími zrovna po takových argumentech nám ale přijde už opravdu zoufalé. Třeba to uvidíte jinak, tak či onak pochybujeme, že to něčemu pomůže.

Sázka na elektromobilitu dává marketingovým týmům automobilek pořádně zabrat. Existuje zboží, které se prodává pomalu samo a vhodným marketingem z něj snadno uděláte superhit. Elektromobily ale nic takového nepředstavují, dlouhodobě je z velmi racionálních důvodů odmítá naprostá většina zákazníků, a to se marketingem ohýbá těžko.

Automobilky dlouho věřily, že to přece jen dokážou, hlavně v průběhu posledního asi roku a půl ale stále více chápou, že zájem o ně byl vyvolán buď velkorysými dotacemi, existoval pouze mezi úzkou skupinou potenciálních kupců anebo se sešlo obojí najednou. Peníze na štědré přímé dotace ale postupně docházejí, počet neuspokojených zákazníků pak jen ubývá. Prodeje tak váznou nebo dokonce klesají, což ze pro některé výrobce hotová pohroma - do bateriového pohonu nainvestovali celé jmění a roky nepropagují skoro nic jiného

S výsledky, které rozhodně nestojí za oslavu, lze letos spojit hlavně Ford, jehož marketingoví experti i po třetím kvartálu tvrdí, že po Tesle jde stále o americkou elektrickou dvojku. Jenže s tím se až tak moc nepotkávají suchá čísla. Modrý ovál totiž od července do září ve Státech prodal 23 509 bateriových aut, což je sice více než loňských 20 962 registrací, ovšem ve srovnání s druhým letošním čtvrtletím (23 957 ks) došlo na mírný pokles. Celkově pak za letošek má Ford na kontě 67 689 prodaných aut, což je v porovnání s celkovými americkými registracemi (1 548 172 ks) jako když plivne. Navíc je třeba dodat, že na každém prodaném elektrickém autě prodělává přes jeden a čtvrt milionu korun, to legrace.

Konkurenční koncern General Motors za prvních devět měsíců prodal 70 450 elektrických aut, v rámci třetího kvartálu pak registrace dosáhly na 32 095 kusů. Reálně je tedy americkým číslem dva tato automobilka, což ale není až tak překvapivé, neboť pod ní spadá víc elektrických modelů. Jinak lze ovšem v obou případech skutečně mluvit o fiasku, neboť třeba takový BYD dokázal jen za pouhý říjen prodat více elektromobilů (189 614 ks) než Ford a GM za prvních devět letošních měsíců dohromady.

Modrý ovál se nyní zoufale snaží přijít kde chybu. V asijsko-pacifickém regionu, kde se s těmito auty snaží prosadit též, tak vyrukoval s průzkumem citovaným SGGP, který mu měl umožnit „lépe pochopit vnímání elektrických aut“. „Chceme vědět, co na nich zákazníky láká, co odrazuje, a co by je přimělo nebo naopak odradilo od koupě,“ uvedla dále Kay Hart, marketingová šéfka značky pro mezinárodní trhy jako Austrálii, Nový Zéland, Severní a Jižní Afriku, Střední Východ a Sdružení zemí Jihovýchodní Asie (ASEAN).

Z výzkumu mělo vyplynout, že elektromobily jsou „cool“, „sportovní“, „zábavné na řízení“ či „jednoduché na řízení“, tedy podle dvou třetin všech respondentů. Jedna odpověď ovšem vyčnívá nade všechny - dívky prý v případě rande dávají přednost mužům vlastnícím elektromobil před těmi, kdo jezdí spalovacím vozem. Pokud tedy nějaký vlastníte, najít partnerku by pro vás neměl být problém, tedy přinejmenším ve zmíněných lokalitách.

Přijde nám to jako dost zoufalý a laciný pokus zaujmout útokem na nízké pudy, neboť nemáme pocit, že by cesta k hledání ideální životní partnerky měla jít tímto směrem. Ale i pokud se povzneseme nad tento aspekt, říká to vůbec něco o elektrických autech jako takových? Není to spíš vytržené z širšího a důležitějšího kontextu?

Podobně jako Ford jsem si udělal menší průzkum mezi známými a kamarádkám zaslal dotaz, zda by raději šly na rande s člověkem vlastnícím elektromobil nebo s takovým, co má spalovací vůz. Nejčastější odpověď se nesla v duchu věty: „S takovým, který má plné bankovní konto!“ Samozřejmě byla míněna v žertu, ale bezcenná není, podobně jako ta znějící: „Mám ráda týpky, co řídí Teslu.“ V Evropě totiž málokterý z nich má hluboko do kapsy. A dobré společenské postavení je tím, čemu ženy dávají v případě mužů přednost odjakživa.

Nechci tím kteroukoli z žen označit za zlatokopku, tak to není, za jinak totožných okolností je to nakonec jen racionální preference. A stejný efekt by mělo řízení nového auta jakéhokoli typu od drahé značky. Samotný elektrický pohon tu stěží hraje podstatnou roli, většina žen - opět bez urážky - nepozná diesel od benzinu a rozlišení aut řady z nich končí u „červené SUV”. A neoznačujte nás za sexisty, mnohé dámy auta jednoduše nezajímají. A proč by také měla? My také sotva rozeznáme jednu řasenku od druhé.

Jak moc tedy Fordu popsané zjištění pomůže, je záhadou. Pokud totiž na elektromobil nemáte, nekoupíte si jej ani ve chvíli, kdy jste singl a zoufale sháníte partnerku. Z dalších odpovědí ostatně vyplývá, že vyšší pravděpodobnost koupě by podnítil vyšší dojezd, lepší infrastruktura a levnější servis. A ničeho z toho se v dohledné době nemáme šanci dočkat.

Nejsme si jisti, zda budete třeba s Fordem Explorer u něžného pohlaví bodovat, ale po utracení minimálně 1 136 900 Kč si to můžete ověřit. K dispozici je také elektrické Capri z hlavní fotky, tam už musíte sáhnout do kapsy pro 1 196 900 Kč. Foto: Ford

Zdroj: Ford přes SGGP

Petr Prokopec

