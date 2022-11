24 let staré auto s 50 koňmi se zkusilo rozjet na maximálku na Autobahnu, v době elektrické „revoluce” to stojí za pozornost před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Na německou dálnici se vůbec nehodí a nedivili bychom se, kdyby se na ni dostalo vůbec poprvé. To ale není důvod jen k výsměchu, auto si vzhledem ke svému stáří a ceně zaslouží úctu. Jsme zvědavi, jak si v roce 2046 povedou dnešní elektromobily.

Některá auta byla stvořena pro městskou džungli a je raritou vidět je jezdit kdekoli jinde. Vzpomeňte si třeba, kdy jste naposledy zahlédli Škodu Citigo jinde než ve městě či v jeho blízkosti - stane se to, ale je to velká výjimka. Do podobné role byla v 90. letech postavena základní verze Volkswagenu Polo, který je dnes přece jen univerzálnějším vozem. Generace 6N ale byla první, která nabídla aspoň pět dveří, ani s nimi ovšem ve verzi 1,0 ambice opouštět městské ulice neměla.

Víme o dodnes prvním majiteli faceliftovaného provedení tohoto modelu, který s ním nikdy nevyjel mimo město a tušíme, že vůz na videu níže mohl snadno prožít stejný život. Tedy až do letoška. Pod kapotou má skutečně jen litrový motůrek bez turba, jehož 37 kW (50 koní, i Škoda Favorit s až 50 kW byla proti němu dělo) stačí na akceleraci na stovku za dlouhých 20 sekund a maximálku 145 km/h.

Vyrazit s tímto na německou dálnici zní trochu jako sebevražda, člověk stojící za kanálem V-Max Germany na Youtube ale dráždí na Autobahnu prakticky cokoli, a tak na něj vzal i malé Polo. A je to zajímavější podívaná, než by vás možná napadlo, protože tohle auto... je fascinujícím způsobem pomalé.

Jakkoli hloupě to může znít, je to tak. Dnes skoro neexistuje automobil (tedy se spalovacím motorem, levné elektromobily jsou ještě pomalejší), který by jel takto mizerně a musel vyvíjet značné úsilí jen k tomu, aby nezdržoval okolní provoz složený z pohodově jedoucích Golfů, Octavií a dalších tuctových vozů. Polo 6N 1,0 se nakonec dohrabe až k tachometrovým 155 km/h, což tedy bude asi oněch 145 km/h ve skutečnosti.

I to je ale skoro čtvrtstoletí po jeho zrodu obdivuhodné, jsme zvědavi na současné elektromobily, jak si povedou na německé dálnici v roce 2046. Budou vůbec jezdit? A pokud, tak za jakou cenu? Polo 1.0 stále rozvážně cválá jako zamlada, přitom v bazarech dnes nestojí skoro nic.

VW Polo 6N bylo svého času městským autem, ve verzi 1,0 obzvlášť. O to zajímavější je vidět jej v akci na Autobahnu. A vzpomeňte si na něj v roce 2046, jak si tou dobou povede třeba Dacia Spring. Foto: Volkswagen

Zdroj: V-Max Germany@Youtube

