40 let starý VW Golf na sprintech zkazil den všem, navzdory nenápadnému vzhledu byl k neporažení před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Na první pohled asi prohlásíte cosi o hezky opečovávaném Golfu II, až na ten druhý vás možná napadne, že neoriginální kola s lepivými pneumatikami na tomto autě nemusí být pro nic za nic.

Možná si ještě vzpomenete na nenápadný VW Golf II s víc jak 1 200 koňmi výkonu z dílny Boby Kettlera. Byl to extrém svého druhu, skutečné ztělesnění sleeperu, musíme se ale ptát, jak moc dlouho tohle auto vydrží jezdit, když tak extrémní výkon doluje z pouhého dvoulitru. To stroj, který vám ukážeme dnes, není až tak výkonný a rychlý, je to ale pořád velký ďas, který ve sprintech na čtvrtmíli těžko hledá soupeře. A navíc slibuje, že se po pěti sprintech nerozpadne na atomy.

Je to znovu Volkswagen Golf II, který má ovšem v útrobách přeplňovaný motor VR6. Jeho výkon činí údajně 911 koní a je směrován na všechna kola přes sekvenční převodovku. To číslo definující maximální výkon není náhodné, majitel je zjevně velkým příznivcem Porsche 911, jehož většinu verzí si ale nyní dá k snídani. A nedává to moc znát, zvenčí vidíme jen větší kola lepivými pneumatikami a mohutnějšími brzdami poblíž. Pohled do interiéru naznačí víc, toho si ale na křižovatce stěží všimnete.

A auto za chvíli neuvidíte vůbec, neboť jeho dynamika je extrémní. Jak se můžete podívat níže, čtvrtmíle okolo 10 sekund není problém ani s nepovedenými starty. A majitel se dostává za optimálních okolností i pod 10sekundovou metu. To sice není světový rekord ve sprintu, na akci, kde se nenachází 1300koňové pseudo Golfy a podobná monstra to ale stačí, aby všichni ostatní šli domů zklamaní, ať už přijeli s čímkoli ambiciózním.

Ani Porsche 911 Turbo S nebo Tesla Model Plaid obvykle nejsou rychlejší, zkrátka se opět se ukazuje, že nízká hmotnost hmotnost starého auta, vysoký výkon přeplňovaného motoru a pohon všech kol je na sprintech vražedná kombinace. V tomto případě tak moc, že tomuto Golfu z 80. let minulého století nebude v běžné praxi stačit téměř nic obvyklejšího, mrkněte se na to sami.

Podobný šedomodrý Golf II z videa níže je opravdu k nezastavení. S čtvrtmílí klidně pod 10 sekund ujede kdečemu, prakticky všemu. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: VeeDubRacing@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.