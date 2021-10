Asi poslední auto s novým motorem V12 bez turba se ukázalo v ostré akci, zní jako Formule 1 před 7 hodinami | Petr Prokopec

Nepřeháníme ani v nejmenším, tohle je skutečně jekot, který bychom od žádného nového auta v roce 2021 nečekali. Ale je tu, nový supersport geniálního konstruktéra Formule 1 jako by vracel čas.

Ideový nástupce McLarenu F1 se ze statického objektu postupně mění v to, co světu slíbil autor originálu i několika převratných formulí Gordon Murray. Vývoj spěje ke konci a zdá se, že v lednu příštího roku by skutečně mohla začít sériová výroba. V plánu je pouze sto kusů silniční verze, jež startuje na 2,36 milionech liber (cca 71,15 milionu korun) bez daně. Geniální Jihoafričan k tomu počítá ještě s okruhovou verzí Niki Lauda, která bude vyrobena dokonce jen v 25 exemplářích.

Postup prací můžeme sledovat na videích a naposledy byl v centru dění stále ještě George, testovací mula vzniklá přepracováním britské Ultimy. Dnes se již podíváme na vývojové prototypy osazené vlastní karoserií. V případě obou, tedy jak XP4, tak XP5, se za volant posadil závodní a testovací jezdec Dario Franchitti, jenž mohl konečně naplno odhalit potenciál vozu. Již z jeho prvního sešlápnutí plynového pedálu je pak jisté, že tu skutečně máme výrazný milník celé automobilové historie.

Ve srovnání s předchozím McLarenem F1 sice novinka zvaná T.50 nebude nejrychlejším vozem planety co do maximálky, rekordy mnoha okruhů by ovšem mohla překonat. Chystaný supersport totiž nebude vážit ani tunu, což výrazně ovlivní ovladatelnost. S muší hmotností bude spárován čtyřlitrový dvanáctiválec vyvinutý ve spolupráci s Cosworthem. Dává k dobru přes 650 koní a vyluzuje soundtrack, který byste si nejraději pouštěli dokola a dokola.

Franchitti přitom není okouzlen jen zvukem, ale i centrální pozici. „Cítíte, že přesně takhle by to mělo být... A říkáte si... proč ještě nikdo s ničím takovým nepřišel? Všechno ostatní působí jako kompromis,“ hodnotí vůz. S prototypem XP4 se Dario projel po testovací dráze Milbrook, kde se musel držet pod 6 000 otáčkami. S provedením XP5 nicméně již zamířil na Festival rychlosti v Goodwoodu, kde potenciál pod kapotou předvedl daleko více. Podívejte se na to na videích níže, hlavně to první z Goodwoodu stojí za to.

