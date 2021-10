Možná poslední nový motor bez turba se ukázal v ostré akci v autě, ve 12 000 otáčkách zní jako F1 před 6 hodinami | Petr Prokopec

Turba nám toho vzala víc, jednou z podstatných věcí je ale upozadění zvuku motoru. Nový dvanáctiválec od Cosworthu pro novinku legendárního Gordona Murrayho připomíná, jak neskutečně dobře mohou znít bez nich.

Pokud jste v poslední době přestali věřit v automobilové bohy, ani se tomu nedivíme. O celé branži rozhodují lidé, kteří o technice nemají pojetí a postrádají smysl pro realitu. Zejména v Evropě jsme tak svědky enormního tlaku na elektrifikaci, která je politiky prosazována jako stoprocentně čistý pohon. Něco takového je ve skutečnosti nemožné, v teoretické rovině ovšem stačí přehlédnout emise spojené s výrobou energie jinde, tvářit se, že baterie přijely z Marsu a ignorovat ekologické náklady spojené s vývojem a výrobou nových aut i ty spojené s budováním infrastruktury či nejasným nakládáním s akumulátory za pár let. A rázem tu máme ekologický zázrak na čtyřech kolech.

Že to se světem ale ještě není tak špatné, se nám rozhodl dokázat Gordon Murray. Legendární konstruktér totiž chystá nový model T.50, který bude s největší pravděpodobností labutí písní „analogových” supersportů. Do vínku totiž dostane manuální převodovku. A co více, jeho zadní kola bude roztáčet atmosférický motor, možná ten úplně poslední nový podobného ražení. Právě tato jednotka vás aktuálně dostane do varu snad ještě více než probíhající sněmovní volby. Její zvuk vám totiž umožní zapomenout jak na zelenou politiku, tak na turbohybridní Formule 1.

Právě monoposty královské motoristické disciplíny přitom T.50 po zvukové stránce připomíná nejvíce. Nikoliv však ty současné, ale někdejší z dob Michaela Schumachera. Za nimi pak sice zaostává po stránce výkonové, ovšem ani 663 koní nezní jako nedostačující výkon. Zvláště když je spojen s podtunovou hmotností. Tedy respektive bude, neboť T.50 je nadále ve vývoji. Proto vlastně onen moment nyní není namontován ve finální karoserii, nýbrž pod modifikovanými panely Ultimy, jenž slouží jako testovací prototyp.

Za jeho volant usedl závodní jezdec Dario Franchitti, který po odjetí několika kol na testovací dráze v Milbrooku uvedl, že „jde o nejlepší motor, s jakým jsem kdy jel“. To hovoří za vše, třebaže je nutné dodat, že Franchitti zde zpívá píseň toho, čí chleba jí. I tak lze T.50 majitelům jen závidět. Ti ostatně plánovanou stokusovou edici vykoupili během pouhých 48 hodin po premiéře, a to navzdory ceně startující na 2,36 milionech liber (cca 70,77 mil. Kč). Nyní si mohou gratulovat, neboť jejich investice už se zveřejněným zvukem v plných otáčkách neskutečně stoupla na ceně.

Nový hypersport Gordona Murraye bude pohánět 3,9litrový dvanáctiválec, který zní jak někdejší jednotky Formule 1. Závodní jezdec Dario Franchitti jej nicméně zatím nevyzkoušel ve finálním voze, nýbrž v testovacím prototypu zvaném George, kterým není nic jiného než upravená Ultima, jak můžete vidět na záběrech níže.

Petr Prokopec

