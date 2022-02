BMW M3 dalo v bratrovražedném souboji své elektrické obdobě okusit jen vůni nespáleného benzinu před 53 minutami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Měl to být sprint, ve kterém jasně zvítězí elektřina přinejmenším při startu z místa, však má podstatně více výkonu a k dobru i pohon 4x4. Dnes poněkud přehlížená hmotnost ale nakonec také řekla své.

Použitelnost elektrických aut trápí spousta problémů, žádný z nich se ale neprojevuje při krátkých sprintech z místa. Ne nadarmo se Tesly staly kdysi známými hlavně díky nim - za takových podmínek auto snadno osvědčí svůj vysoký a okamžitě nastupující výkon, který je možné velmi efektivně přenést na povrch zemský, zvlášť když má hnaná všechna kola. Naopak v tu chvíli není potíží omezený dojezd, dlouhá doba dobíjení či dynamika závisející na stavu nabití akumulátoru, neboť jde o jedno či pár několikasekundových představení. A zásadním problémem se obvykle neukázala být ani hmotnost - výše zmíněné výhody ji převážily, a tak i dost těžké vozy typu Tesly Model S dokázaly porážet o mnoho lehčí benzinové supersporty.

Stačilo obvykle změnit pár proměnných, třeba zvolit letmý start, prodloužit dráhu ze čtvtrmíle na míli nebo cokoli podobného a výsledkem byl jiný obrázek. Hlavně v Americe jsou ale klasikou 400metrové sprinty z místa, při kterých se elektromobily zdály být k neporažení. Jenže elektromobily se od té doby v principu dále neposunuly, přidaly do hry nanejvýš víc výkonu. Vývoj spalovacích aut ale kráčel dál a zjevně rychleji, neboť dnešní realita je trochu jiná.

Ukazuje to Mat Watson z Carwow, který nedávno na letišti pustil do křížku nové BMW i4 M50, tedy elektrický sportovní sedan bavorské značky, s Teslou Model 3 Performance. A bavorák vyhrál i díky 544 koním výkonu a 795 Nm točivého momentu, který míří na všechna kola. Auto sice váží až 2 215 kg, což je docela soda i vedle Tesly, ale na výhru to prostě stačilo. Ptáte se, kde je ta benzinová evoluce? Právě toto BMW nyní Mat postavil proti aktuální M3 Competition s 510 koňmi a 650 Nm, která navíc měla jen pohon zadních kol, což do sprintů není to pravé ořechové. A 1 730 kg také není zrovna nízká hmotnost. Jenže i tak se stal souboj jasnou kořistí M3.

Ve všech dynamických disciplínách dala M3 sokovi stejné krve jen okusit vůni nespáleného benzinu, neboť je všechny vyhrála. Novější i4 M50 má chvilinku navrch při odpichu z místa nebo při akceleraci z nízké rychlosti, karta se ale vždy rychle obrátí a M3 nakonec jasně vítězí. Popravdě, nečekali bychom to, taková M3 xDrive s ještě lepšími časy ze sprintu by pak i4 M50 nutně roznesla na kopytech.

Pokud elektromobil neohromí ani dynamikou v přímce v takových kláních, čím jiným by měl? Ovladatelností skoro dva a čtvrt tuny vážícího auta? Nebo dojezdu v řádu desítek kilometrů při ostré jízdě, kterou baterie s použitelnou kapacitou 80,7 kWh u tak výkonného a těžkého auta nanejvýš pokryje? Argumentem pro je tu jen cena, to je ale v těchto sférách jen slabá náplast na nepřesvědčivost ve většině klíčových ohledů.

BMW M3 Competiton jen se zadním pohonem... Foto: BMW



...až překvapivě jasně pokořilo ve všech dynamických kláních elektrické BMW i4 ve vrcholném provedení M50, i když má citelně vyšší výkon, točivý moment a pohon 4x4. Foto: BMW

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.