BMW s 823 koňmi ukázalo, co dovede na Autobahnu, do omezovače v 305 km/h doslova bourá

Na německých dálnicích už jsme viděli sprintovat kde co, takhle výkonné auto se ale v akci přece jen nevídá. Navíc je třeba dodat, že to není žádný nekompromisní supersport, ale každodenní vůz.

Měl jsem loni tu čest sjet si BMW M8 Competition a nemohu říci, že by to bylo neuspokojivé auto. V rámci stále častěji průměrné mnichovské produkce je to mimořádný vůz, které na jednu stranu působí jako komfortní každodenní křižník, když jej ale v patřičném nastavení vytáhnete na okruh, dokáže se zde velmi dobře zorientovat. A zejména s karbon-keramickými brzdami krotícími vysokou, snadno dvoutunovou hmotnost být jedním z nejrychlejších aut na trati, ať už kolem vás jezdí cokoli.

K tomu potřebuje 625 koní z motoru S63, tedy 4,4litrového biturba, které na všechna kola posílá osmistupňový automat s hydrodynamickým měničem. Smířit se s takovým vozem, který může jet v případě přikoupení tzv. řidičského paketu až 305 km/h, není složité, některým ale ani sériová M8 Competition není dost. A chtějí prostě víc, nakonec motor, pohon i zmíněné brzdy naznačují, že by jim to nedělalo žádný problém.

Pro takové je tu německý úpravce Manhart, který taktéž loni představil svou úpravu jménem MH800. Ze zmíněné techniky doluje až 823 koní výkonu a 1 050 Nm točivého momentu, což je dost velký nárůst na to, aby vám i zmíněné tovární parametry přišly nepřesvědčivé. A jak ukazuje praxe, jinam posílají i reálnou dynamiku.

Nejlépe to dosvědčuje přiložené video od tradičních exekutorů dálničních dynamických testů z AutoTopNL na Youtube, které ukazuje právě 823koňovou M8 v akci na Autobahnu. Zrychlení vozů je vskutku ohromující, z rajónu supersportů, když třístovka se mihne za nějakých 25 sekund po startu. A je to reálná třístovka, neboť na tachometrových 311 km/h další akceleraci auta rázně utne omezovač nastavený na skutečných 305 km/h. Podívejte se na to sami, tahle M8 jednoduše létá, přitom zůstává pořád docela normálním autem, které vám při průjezdu městem nedává moc najevo, co dokáže za ním.

