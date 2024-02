BMW v nové reklamě propaguje řadu 3 v prostředí Moskvy, způsobilo to poprask před 4 hodinami | Petr Miler

Bavorská automobilka ruský trh opustila v roce 2022 a jakékoli konotace s touto zemí zůstávají dodnes problematickou věcí. Proč tedy BMW zvolilo pro propagování trojky zrovna tyto scenérie?

Svět se neustále mění, a tak se snadno stane, že se ty samé věci, které jsou v jednu chvíli vnímané jako úplně normální, mohou jiný moment zdát značně problematickými. A vice versa. Na vlastní kůži to nyní poznává BMW, které začalo v Japonsku propagovat svou řadu 3 v tzv. Edition Shadow na pozadí několika moderně vyhlížejících mrakodrapů.

Na první pohled na tom není moc zajímavého, ale to jen do chvíle, než si uvědomíte, že auta byla zasazena do prostředí moderní čtvrti ruského hlavního města. A ony domy na pozadí si říkají Impérium, Evoluce a Město měst, přeložíme-li jejich ruská jména volně. Ani to by nutně nemuselo být problematické, kdyby ale automobilka nezastavila své aktivity v Rusku už před dvěma léty, a to kvůli stále pokračujícímu konfliktu na Ukrajině a sankcím proti největší zemi světa, které je následovaly.

Fotky tak prakticky okamžitě způsobily poprask. I když by pořízení pár propagačních záběrů v Moskvě ještě před pár léty stěží někoho dojalo, takto byla automobilka okamžitě obviněna ze skryté propagace ruského režimu a jeho válečných aktivit. A přinesla záplavu otázek typu: „Proč BMW v dnešní době vozí své novinky fotit do Ruska?” To je ale pochopitelně zásadní nepochopení toho, jak podobné fotky vznikají.

Jen hrstka automobilek dnes v rámci tvorby oficiálních záběrů používá skutečně pořízené fotografie skutečných aut na skutečném místě, které vidíte. V lepším případě se použije studiová fotka auta, které se „vlepí” do atraktivního prostředí z úplně jiného záběru, v horším se téměř všechno dělá na počítači. Sedan a kombi řady 3 ve verzích 318i a 320d X-Drive Shadow Edition tedy v Rusku nejspíš nikdy nebyly a agentura, která propagační materiály tvořila, ani netušila, že „pěkné moderní baráky” na pozadí stojí v Moskvě. A problém byl na světě.

Automobilka po negativní reakci akci zastavila a tušíme, že si chvíli bude dávat pozor na to, co pustí do éteru. Na druhou stranu jen neinformovanost značné části publika jej ale mohla takto zahnat do kouta - v podstatě se nestalo nic a BMW zveřejněním právě těchto záběrů nesledovalo nic zvláštního, šlo tu jen o příhodný vizuální efekt.

BMW nemělo při vytváření nových reklamních materiálů pro Japonsko šťastnou ruku, ale to je celé, víc za tím netřeba hledat. Foto: BMW

