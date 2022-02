Bouře Eunice komplikuje dopravu ve vzduchu, na vodě i na zemi, z pořízených záběrů mrazí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Boeing

I u nás fouká, až to není příjemné, mnohem horší situace ale panuje o několik set dál kilometrů severozápadním směrem. V Německu, Nizozemsku či ve Velké Británii bouře Eunice komplikuje dopravu opravdu vydatně.

Asi jste v posledních dnech ani nemuseli vytáhnout paty z domu, abyste poznali, že venku je poněkud větrněji. V nárazech vane tak silný vítr, že je zřetelně patrný i z bytů a domů. A i kdybyste náhodou žili někde v podzemí, pravidelné výpadky proudu stěží uniknou komukoli. Ani v České republice tedy není situace zrovna příjemná, protože jde ale spíše o dozvuky atlantické bouře Eunice, mnohem hůř je v zemích, které mají k Atlantiku poněkud blíž.

Zřejmě nejhorší je situace ve Velké Británii, kde vítr dosáhl rychlosti až 197 km/h - něco takového nebylo v těchto místech nikdy dříve v historii zaznamenáno. I v takovém počasí ale létají letadla a první dvě videa níže vám ukáží, jak složité to mají piloti při přistávaní v Heathrow. Na prvním videu můžete vidět záběry relativně hladkého „landingu” Boeingu 777 i pohledem z kabiny, který teprve ukazuje, že co zvenčí působí jako relativní pohoda, je výsledkem velmi komplikovaného procesu vyžadujícího precizní reakce na každý impuls zvenčí.

Z dalších záběrů přistávajících letounů může snadno mrazit více, ještě horší jsou ale pohledy na problémy na vodě a silnicích. Další pochází z trajektu v nám nejbližší Hamburgu, kde z pohledu cestujících na lodi vypadá vše dobře, dokud obrovská vlna neprorazí okna prostoru pro cestující a nezaplaví kabinu vodou. Je to vážně děsivé, jako z katastrofického filmu, ale naštěstí všichni přežili, „jen” cestující z prvních řad byli pořezáni střepy z rozbitých skel.

Konečně poslední záběry níže jsou z nizozemského Amsterdamu, které jsou nám nejbližší. Tam někdo natočil k zemi se kácející strom poblíž jednoho z městských kanálů, který padl přes zaparkované BMW. I když provoz na silnicích byl obecně minimální, zrovna v tu chvíli se mu do cesty připletlo Mini Countryman, jehož řidička (později identifikovaná jako bývalá modelka a herečka Ellemieke Vermolen) chvíli váhala, zda zastavit a nebo přidat. zvolila střední cestu a strom jí padl na auto, naštěstí ale jen tak, že rozbil jeho zadní část a Ellemieke se nic nestalo.

Podívejte se na to sami a berte to jako impuls k obezřetnosti. Situace u nás je příznivější než v Německu, v Nizozemsku a Británii, přesto nebude od věci nepouštět se do cestování, které lze odložit.

I s mohutným Boeingem 777 Eunice cvičí jako nic, auta či lodě jsou pro ni ještě menší sousto, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Boeing

Amazing - here’s my friend Captain Khalifa Al Thani landing his Boeing 777 in #StormEunice at a windy London Heathrow Airport today…a side-by-side video with BigJet TV’s now famous commentarypic.twitter.com/lVGJzsBo8m — Alex Macheras (@AlexInAir) February 18, 2022

Petr Miler

