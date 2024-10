Brutální Mustang GTD za 7,5 milionu už není jen pro vyvolené. Firma ho levně dělá z běžné verze, sám Ford láká na rekord před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle auto je pochopitelně zajímavé hlavně jako technický skvost, pozornost ale nakonec budí i svým vzhledem. Právě ten půjde dopřát také standardu, jen pak nepočítejte, že s ním na Ringu dosáhnete času pod 7 minut.

V loňském roce Ford poslal do prodeje Mustang GTD. Tato verze některé lidi zklamala, neboť se očekávalo, že stejně jako třeba Corvette C8 dostane motor uprostřed. Nakonec ale dorazila „jen“ výrazně upravená karoserie, patřičně výkonná jednotka a poněkud tuctový interiér. Modrý ovál ale zároveň uvedl, že GTD by se na Nordschleife mělo dostat pod 7 minut. Tento záměr pak automobilka mnohokrát zopakovala a tento týden v podstatě potvrdila přiloženým upoutávkovým videem.

Ford tak chce být prvním americkým výrobcem, který něco takového kdy dokázal. Modrý ovál se ovšem nehodlá spokojit pouze s tím, že překoná Dodge Viper ACR z roku 2017, který dosáhl času 7:01,30. Šéf automobilky Jim Farley totiž GTD soustavně srovnává s vrcholnými modely od Porsche, hlavně pak s variantami GT3 a GT3 RS. Druhá zmíněná se přitom na Ringu dostala na 6 minut a 44,848 sekundy, což je laťka nastavená hodně vysoko (byť ve skutečnosti velmi nízko). Pokud by ji ale Ford překonal, dokázal by tak ospravedlnit poměrně šílenou cenu 325 tisíc dolarů (cca 7,56 mil. Kč).

Oficiální čas GTD by měl být zveřejněn ještě letos. Zda se tak ovšem skutečně stane a jaký bude, nechceme ani odhadovat. I kdyby se ale Ford pod Porsche nedostal, je zjevné, že jeho novinka má na automobilovou scénu nemalý vliv. Potvrzuje to tuningová společnost StreetHunter Designs, která hodlá na listopadové SEMA Show v Las Vegas představit bodykit napodobující právě onu extrémní variantu GTD. Půjde jistě o mnohem levnější zboží, cena úprav ale zatím zveřejněna nebyla.

Zevnějšek prošel kompletním přepracováním, přičemž vůči standardu je karoserie v nemalé míře rozšířena. Zjevně pak i došlo na snížení podvozku, neboť vícedílná kola zapadají do podběhů a podlaha doslova škrtá o zem. Náš šálek kávy to až tak úplně není, chápeme však každého, kde bude naopak souhlasně dávat palec nahoru. Dost by nás ale zajímalo, jak velký vliv mají veškeré změny na aerodynamiku.

Jisté nicméně je, že s tímto bodykitem byste se pod oněch 7 minut na Severní smyčce nedostali, ani kdyby motor vozu byl vyladěn na tisíc koní. Už jen proto, že zde chybí výrazné zadní křídlo, které by daleko více tlačilo nápravu k zemi - byť výrazný spoiler vystupující daleko za hranu víka zavazadelníku bude taktéž odvádět svou práci. Znovu je ale třeba poukázat na to, že Ford při formování agresivnější karoserie přišel s pohlednějším výsledkem. Jak už ale padlo, bude také nesrovnatelně dražší.

Mustang GTD zjevně začíná inspirovat úpravce. Nabídnou jistě méně než modrý ovál, ale také za méně peněz. Foto: StreetHunter Designs, tiskové materiály

Zdroj: StreetHunter Designs, Ford

Petr Prokopec

