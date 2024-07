Bugatti Chiron SS se ve sprintu až k 400 km/h postavilo Rimacu Nevera. Asi to nemělo dělat před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Na auta od Bugatti lidé pohlížejí až s posvátnou úctou a mají pocit, že dynamicky představují svou vlastní ligu. Možná to tak bývalo, dnes už je realita jiná. Ani výkon Chironu SS není takový, aby si poradil s mistry akcelerací, jako je Rimac Nevera.

Když se v roce 2005 začalo vyrábět Bugatti Veyron, byla to přelomová událost. Umíněnost Ferdinanda Piëcha dala vzniknout do té doby nepoznané kombinaci dynamiky a luxusu s tím, že jste dostali první silniční auto historie schopné jet rychlostí přesahující 400 km/h a současně měli v rukou jeden z nejluxusnějších vozů planety. Nikdo se tomu tehdy nedokázal vyrovnat, ani zdaleka.

Dnes jsme ale o 20 let dál a svět je jinde. Brzy si budete moci koupit od Chevroletu auto, které sice nikdy nebude tak luxusní, nabídne ale ještě vyšší výkon a Veyron zaručeně strčí do kapsy. Přesto bude stát jako lepší BMW nebo Mercedes. Také Bugatti se tedy posunulo, jeho končící Chiron ale v principu používá stejná řešení a nezachází s výkonem o tolik dál. Ani špičkové verze jako Super Sport alias SS tak nevznikaly s ambicí stát se dynamickým vrcholem produkce. A tak jím ani nejsou.

Bugatti si dnes zakládá spíš na stylu, a tak se docela divíme, že kývlo na srovnání s Rimacem Nevera na několikakilometrovém letišti, které mělo ověřit, jaký vůz je rychlejší při akceleraci až k hranici 400 km/h. Bylo to skoro zbytečné, neboť Nevera je výkonnější a s elektrickým pohonem dokáže svůj téměř soustavně maximální výkon lépe zužitkovat. Ve srovnání tak jasně vítězí, Bugatti hraje o půl ligy níž jak ve zrychlení k jakékoli metě, tak v dosažení maximální rychlosti. Rimac se dostane až citelně za hranici 400 km/h, Chiron SS zůstane kousek pod ní.

Je ale jedním dechem třeba říci, že to je asi jediné zásadní vítězství, které si kdy Nevera ve srovnání s Chironem připíše. Je to poník jednoho triku, auto vítězící jen dynamikou v přímce - jakmile jej pošlete na okruh, je tak nepřesvědčivé, že si toho všiml celý svět. Chiron je navíc prodejně velmi úspěšný, zatímco Rimac nedokáže pro Neveru najít ani 150 zákazníků a vůz skončí bez nástupce jako propadák. Inu, zrychlení v přímce (navíc kolikrát opakovatelné?) není zase tak silný prodejní argument. Auto je nicméně vážně pekelně rychlé, i to si můžete níže vychutnat dosyta.

Rimac Nevera vlastně neuchvacuje ani na pohled, krom extrémní dynamiky v přímce toho moc neumí. Foto: Rimac



Bugatti Chiron SS je podstatně pomalejší, s hledáním zákazníků ale problém nemá. Foto: Bugatti

Zdroj: Hamilton Collection@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.