Bugatti schopné pokořit 490 km/h předvedlo svůj zvuk při studeném startu, zní naprosto brutálně

Jako stíhačka z druhé světové, tak bez nejmenšího přehání zní jedno z nejrychlejších silničních aut všech dob při studeném startu. Jeho motor 8,0 W16 s 1 600 koňmi je prostě něco.

Může to znít neuvěřitelně, ale uběhly už více jak dva roky od chvíle, kdy Bugatti odhalilo tehdy nejrychlejší silniční auto světa. Bugatti Chiron Super Sport 300+ je pojmenované podle schopnosti překonat metu 300 mil v hodině, tedy asi 483 km/h. V praxi dosáhlo ještě výš, na slavném testovacím polygonu Volkswagenu v Ehra-Lessien překonalo dokonce hranici 490 km/h. Od magické pětistovky už bylo jen kousek.

Od té doby se dostalo do výroby a převzali si jej první kupci, kteří za něj museli na účet Bugatti poukázat skoro 100 milionů Kč za každý. Už kvůli tomu pochybujeme, že Super Sport 300+ někdy uvidíme řádit v provozu v jejich rukách, jezdit s takovými vozy se dnes skoro nenosí. Zřejmě prezentační kus Bugatti byl ale natočen na akci aukční síně Bonhams při ranním studeném startu. A i ten dokáže navodit úsměv na rtech.

Pokud čekáte, že nahození motoru 8,0 W16 quad-turbo bude zvukově brutální záležitost, pak se nemýlíte ani v nejmenším. Motor se chvíli zalyká, aby posléze začal vyluzovat zvuky nikoli nepodobné stíhačkám typu Spitfire. Je to opravdu ohlušující, za studena trochu nepravidelný rachot doprovázený výpary kondenzované vody z krátkých výfuků vzadu.

Není tu na co koukat, ani auto neuvidíte celé, ale poslouchat je vážně co. Pokud nás o tyhle bizarní, ale podmanivé symfonie připraví vynucený přechod všech aut na elektrický pohon, bude se nám stýskat, ne, že ne. Nakonec, pusťte si přiložený snímek sami, stojí to za to.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ je fascinující stroj z jakéhokoli úhlu pohledu. A je zjevně fascinující i na poslech, jak nejlépe předvede video níže. Foto: Bugatti

