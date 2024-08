Clarkson, Hammond a May se definitivně loučí, upoutávkou na svou derniéru přivádí fanoušky k slzám před hodinou | Petr Prokopec

Už delší dobu bylo jasné, že to přijde, teď je ale derniéra populárního britského tria na spadnutí. Už první zveřejněné záběry takový emocionální dopad, že v září nejspíš dojde na vykoupení všech kapesníků.

Upřímně? Mám na krajíčku a jsem naměkko. I když se už delší dobu ví, že The Grand Tour s Jeremy Clarksonem, Richardem Hammondem a Jamesem Mayem končí, stejně mně upoutávka na jejich vůbec poslední společný díl dostala. Nikoli použitými záběry, ostatně již delší dobu tvrdím, že tato trojice se poněkud vyčerpala a v podstatě soustavně recykluje sama sebe. Člověku spíše oči vodnatí z toho, že jsme po 22 letech opravdu dojeli do konečné stanice. A rázem si začne říkat, vlastně i ty horší díly nebyly vůbec špatné a že by jich ještě pár dalších klidně mohlo vzniknout.

Jenže Jeremy Clarkson není Hugh Jackman, jehož tělo je doslova vysekáno z mramoru a který tak zřejmě Wolverina skutečně bude moci hrát až do devadesáti. Čtyřiašedesátiletý moderátor a novinář již dříve přiznal, že je na neustálé plahočení po světě už příliš starý, tlustý a líný. Jeho jednašedesátiletý kolega May pak vždy říkal, že The Grand Tour je projekt na pár let, než trojice půjde do důchodu. Nakonec se z toho vyklubala osmiletá éra, během které jsme dostali pět sérií. První tři se nesly v duchu Top Gearu, zbývající dvě ale byly tvořeny speciály.

Právě výletem do afrického Zimbabwe se trojice hodlá rozloučit, přičemž Clarkson si k tomu vybral Lancii Montecarlo, zatímco Hammond usedl do Fordu Capri a May do Triumphu Stag. Mnoho akce ale z první upoutávky není vidět, místo toho se kamera soustředí na samotné moderátory. A nelze se divit, neboť už nikdy nic takového nedostaneme. Nekončí tak pouze jeden televizní pořad, místo toho lze epizodu One For The Road vnímat i jako symbolickou tečku za automobilovou érou, která byla prostoupena nemalou svobodou a neskutečným nadšením.

Ostatně nastupující elektromobilita sehrála v rozhodnutí Clarksona a spol. nemalou úlohu, žádný z moderátorů se totiž podle jeho slov neměl k tomu, aby každý další nový díl otevíral slovy: „Vítáme vás u testu další lednice.“ Nastal tedy čas nakoupit kapesníky, neboť 13. září, kdy má finále premiéru, bude u televizí opravdu mokro. Ostatně jen stačí zabřednout do komentářů pod upoutávkou, jenž má po pouhém dni přes milión shlédnutí, a zjistíte, že trojice skutečně ovlivnila životy hned několika generací. A za to jí navždy budeme vděčni.

