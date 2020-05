Cyklisté překáželi a agresivně gestikulovali na řidiče, karma je dostihla záhy před 2 hodinami | Petr Prokopec

Určitě to nebyla situace, ve který by jedna strana byla nevinná a druhá za všechno mohla, prvotní impuls ke konfliktu ale přišel od bezohledných cyklistů. Těm se vše záhy vrátilo.

Máte pocit, že na silnicích to navzdory stále o něco menší dopravě vypadá hůře než před koronavirem? Nemusí jít jen o zdání, jak uvádí britský psycholog Lee Chambers. Podle něj se v lidech během uplynulých dvou měsíců nahromadilo velké množství stresu. Ten je navíc ještě umocňován skutečností, že silnice již nejsou tak liduprázdné jako během epidemických omezení. To je problém již sám o sobě, neboť jsme konfrontování s dalšími účastníky provozu, jejichž jednání nemáme pod kontrolou. Dochází tedy k navyšování tlaku a kvůli tomu i k absurdním konfliktům.

Na jeden takový čerstvý incident se dnes podíváme, neboť měl docela pozoruhodné rozuzlení. Ze záznamu je patrné, že se odehrál před pěti dny, a to v jednom z amerických států, kde jsou evidentně povinné registrační značky i na přední části vozidla. Účastníky jsou pak řidič automobilu a tři cyklisté, kteří naprosto nesmyslně zabírají část jízdního pruhu, i když mají volný velmi široký odstavný pruh. V tu chvíli začnou překážet řidiči s kamerou, neboť proti jede jiné auto a cyklisty není možné bezpečně předjet.

To se šoféra, z jehož pohledu vše sledujeme, pochopitelně nelíbilo a cyklistům to dal nějakým způsobem najevo. Podle komentáře pod videem se jal slušně rozmlouvat s prostředním cyklistou, který - pakliže to tak bylo - se měl jen omluvit za předchozí bezohlednost. To se ale podle očekávání nestalo, neboť řidiči a cyklisté se tradičně příliš „nemusí”. A situace začala eskalovat.

Co přesně se účastnici incidentu vyměnili za slova, není známo, neboť záznam je pouze obrazový. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby proběhla ostrá diskuze, po které řidič vozu vyrazil kupředu. Po pár stovkách metrů ale zastavil z neznámého důvodu u krajnice, díky čemuž jej skupinka cyklistů opět dojela a na motoristu agresivně gestikulovala.

Je otázkou, zda se jim od řidiče dostalo nějaké odpovědi, nicméně jeden z cyklistů se krátce po minutí automobilu otočil. A v té chvíli zasáhl osud, neboť ani jeho kolega se nevěnoval vozovce. Došlo tak na kolizi, která dva z cyklistů poslala k zemi. Skončila oděrkami, pohmožděninami a minimálně jedním poškozeným kolem. Dá se tedy říci, že bylo učiněno spravedlnosti zadost, třebaže chování řidiče navzdory jeho tvrzením též nemuselo být korektní. Kdyby se ale cyklisté drželi ohleduplně u kraje silnice a nikomu nepřekáželi, k ničemu dalšímu by nikdy nedošlo.

Petr Prokopec