Další elektrický crossover naprosto selhal při prudkém vyhýbacím manévru, aspoň hrajte překvapené

/ Foto: Volvo

Vezměte auto o délce Škody Scala, zvyšte ho a jeho hmotnost pošlete ke dvěma tunám. Pokud si automobilky takto představovaly recept na dobré jízdní vlastnosti, pak můžeme směle říci, že opravdu nefunguje.

Pokud existuje něco, co naprosto jasně odhaluje zahleděnost současného automobilového průmyslu do jedné jediné vlastnosti bez ohledu na veškeré ostatní, pak jsou to výsledky tzv. losích testů. Alfou a omegou vývoje aut se stala výše emisí CO2 naměřených za autem, všechno ostatní šlo stranou. Neříkáme, že se na jiných polích neděje vůbec nic, pokud se ale cokoli dalšího dostane na misky vah, s tímto faktorem to v záměrech automobilek vždy prohraje.

Kdyby ostatně realita byla jakkoli jiná, nemohli bychom být svědky současného honu za elektrickým přeludem. Musíte ignorovat základní ekonomické a fyzikální zákonitosti, abyste si mohli začít myslet, že elektromobily mají reálnou šanci oslovit více než 10 až 20 procent kupců, politici ale míří na 100. Ale většina automobilek je slepě následuje, i když technici těch samých firem vám obvykle do očí řeknou, že něco takového za pár let jednoduše není reálné.

Ale to je ohraná písnička, která se opravdu relevantní stane až za několik let, jiný hmatatelný dopad výše zmíněného máme na talíři už nyní. Jsou to ony losí testy, které bylo po léta normální zvládat v rychlostech okolo 80 km/h. Španělští kolegové kolem toho dokonce postavili svůj projekt KM77, neboť 77 km/h kdysi označili za jakousi normu. A existovala spousta aut, která při vyhýbacím manévru bez potíží překonávala hranici 80 km/h. Snad aby Španělé celý web přejmenovali, takové auto dnes skoro neexistuje.

Výjimkou jsou v podstatě jen vozy, které k testu dorazí na lepivějších pneumatikách, s nimiž je ale naprostá většina lidí stejně nepoužívá, museli by je výslovně shánět. Normou se staly pneumatiky minimalizující emisní stopu. Je to ušlechtilé, ale ne, když na druhé misce vah leží bezpečnost lidí na palubě i v okolí vozu. Pneumatiky většiny nových aut tak připomínají puky, i když nejde o žádné ekologické verze. A když se spojí puky s elektromobilitou, to se teprve dějí věci.

Poslední dějství této tragédie můžete vidět na videu níže právě od lidí z KM77. Vzali si na paškál Volvo C40 Recharge, což je v podstatě kompaktní hatchback někde na úrovni Škody Scala (lehce přes 4,4 metru délky). Ale protože byli vyvinut tak, aby mohl být elektrický (tj. s baterkami v podlaze), je vysoký. A když je elektrický, tak váží - odložte si pivo - nejméně 2 045 kg (dle norem EU). Že takové auto s pneumatikami minimalizujícími spotřebu elektrické energie nemůže fungovat, je nabíledni. Maximální dosažená rychlost v testu je tedy 70 km/h, celých 7 km/h pod minimem exekutorů testu, to je skoro o 10 % níž. Tomu se říká revoluce šitá zelenou nití...

Volvo C40 Recharge naprosto nezvládlo losí test, maximální rychlost 70 km/h by byla přijatelná možná před řadou dekád. A nebo teď, kdy má podobné auto 2 tuny, jezdí na chůdách a jeho pneumatiky za jízdy připomínají touš. Foto: Volvo

Zdroj: KM77.com@Youtube

Petr Miler

