Do SUV to v čínském crash testu napálili ohnivou kouli, s autem projeli zdmi, pustili na něj jiný vůz. Přesto odjelo po svých před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hongqi

Zapomeňte na vylomeniny některých youtuberů, tohle je hotová tortura. Že ji auto přežilo v pojízdném stavu, se skoro vymyká chápání, většina absolvovaných praktik by moderní vůz měla vyřadit ze hry.

Jestli svého času čínská auta v Evropě něčím proslula, byla to jejich máslová konstrukce. Číňané byli schopni už před 20 léty postavit třeba věrně vypadající kopii Opelu Frontera, když ale tehdy poslali Jianling Landwind proti zdi, auto se doslova zhroutilo jako domeček z karet. Níže to můžete spatřit na videu, přitom to nebyl zdaleka nejhorší případ mizerné odolnosti čínských aut proti nárazu.

Není to zase tak dávno, dnešní situace je ale úplně jiná. Číňané se z této chyby poučili a z vady postupně udělali spíše přednost. Některá čínská auta si v crash testech zahraničních organizací vysloužila jedny z nejvyšších kdy přidělených známek, a tak si dnes mohou dovolit i exhibovat s odolností v extrémních situacích, které jsou standardním crash testům na hony vzdáleny.

Jednu takovou exhibici můžete vidět níže. Jejím předmětem se stalo SUV značky Hongqi alias Rudá zástava (sic), která dříve vyráběla jen luxusní vozy pro komunistické papaláše, dnes působí i v Evropě. Pod palbou (někdy i doslova) se ocitl model HS5, ovšem zřejmě ve svém faceliftovaném provedení, které zatím není v prodeji. HS5 to je, zejména příď je ale více podobná novějším modelům značky.

Co vůz na videu podstoupí, skoro nutí k slzám. Nejdříve to do něj napálí těžkou ohnivou koulí pověšenou na rameno jeřábu, následně auto musí projet čímsi jako minovým polem, pak zdmi z cihel, následně na něj pustí znovu z jeřábu jiné auto... To a další mučení vůz pochopitelně zdevastuje, i tak je ale v průběhu testu i na jeho závěr schopno znovu a znovu „vstát” a vydat se na další cestu po svých. Pozoruhodné. Něco takového byste možná čekali od Volva, ne od auta čínské značky i provenience, podívejte se na to sami.

Hongqi HS5 evidentně není žádné ořezávátko, jak můžete vidět na záběrech níže. Ve srovnání s odolností ne až tak dávných čínských předchůdců (též přikládáme) to platí zcela určitě. Foto: Hongqi

Guess there might be a reason the top dog in China chooses Hongqi for his presidential cars, though admittedly 'attack by enormous flaming mace' and 'trebuchet a Changan Alto' would be surprise tactics from any would-be assasins. pic.twitter.com/jw75NeHP7H — Inside China Auto (@InsideChinaAuto) December 7, 2023

Zdroj: Inside China Auto

Petr Miler

