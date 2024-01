Drzost zlodějů nezná mezí, majiteli luxusního BMW ukradli auto, když si dofukoval pneumatiky před 6 hodinami | Petr Miler

Je nesmysl tvrdit, že jsi majitel za vše může sám, to je stejná hloupost jako říkat, že si žena za znásilnění může sama vyzývavým oblečením. Faktem ale je, že zločin bývá otázkou příležitosti. A tu je lepší zlodějům nedávat.

Dokud někteří z nás budou mít něco, co jiní mít nebudou, a ti druzí to přesto budou chtít, aniž by si na to byli schopni vydělat, bude se krást. Takhle to je i bude a obáváme se, že také vždy bylo. Ačkoli se za „nejstarší řemeslo” označuje trochu jiné povolání, jsme si docela jisti, že ještě před tím, někdo nabídl někomu za úplatu sebe samého, se něco stihlo ukrást.

Na jednu stranu tak nejsme překvapeni tím, co vidíme níže na videu z bezpečnostní kamery u čerpací stanice, které zveřejnil Anthony Aromando. Je na ní ukradeno luxusní BMW řady 8 Gran Coupe v ceně možná i několika milionů korun, které někomu jistě přišlo vhod. Na tu druhou jsme ale zaskočeni tím, s jakou drzostí si zloději počínali, když si počkali, až u benzinky někdo vyrazí dofukovat pneumatiky a nechá během toho puštěný motor. Upřímně řečeno, v zimě jsem to sám udělal mnohokrát a zjevně se to mohlo nevyplatit.

V momentě, kdy byl majitel zaměstnán obsluhou kompresoru, totiž k jeho osmičce přiběhl z jiného BMW vpovzdálí maskovaný muž, nasedl do auta a prostě odjel. Majitel si dlouho ničeho nevšiml, byl předkloněný a kompresor je obvykle dost hlučný. Až v momentě, kdy se auto pohnulo, si podle řeči jeho těla nejprve myslel, že ho nezabrzdil, pak ale pochopil, že vůz neodjíždí sám. A na snahu zloděje zastavit rychle rezignoval, však proč také riskovat zdraví nebo život kvůli autu.

Podívejte se na to sami, více než co jiného je to důkaz toho, že drzost zlodějů nezná mezí a počítat musíte prostě se vším. Výtky směrem k majiteli, že měl vypnout motor nebo zamknout auto jsou sice relevantní, jeho chyba to ale primárně prostě není. Normální je nekrást, říkalo se za mého mládí, snad to stále platí...

