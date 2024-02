Dubajský tuner předělal ošklivé, otylé a nechtěné BMW XM na něco ještě příšernějšího, i když Batman by asi nepohrdl před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Venuum, tiskové materiály

Tohle auto není pěkné, neohromuje svými technickými parametry a ani prodejně nedokazuje, že by zákazníci BMW koupili od značky jakýkoli nesmysl. Tuningem ho tedy snad ani zachránit nejde, v Dubaji se o to přesto pokouší.

K BMW XM jsme od počátku jeho existence velmi kritičtí. Pro nás je to další auto značky, na které se dá dívat snad jen tehdy, když si ho pořídíte celé v černé. Svérázný design bychom mu ale snad i odpustili, kdyby bylo technicky ohromující. Není. Přes extrémní výkon při zrychlení stejně ukazuje hlavně svou otylost, a tak nakonec není divu, že při vysoké ceně neplatí zrovna za krále prodejů. Ale co není dobré, to může být jen lepší, ne?

Tak asi uvažovala firma Venuum, která se chlubí evropskými kořeny, ve skutečnosti je to ale v Dubaji působí tuningová společnost. Ta už proslula velmi svéráznými bodykity pro různá, vesměs drahá auta a teď se odvážně chystá právě na BMW XM. Prý učiní vůz vizuálně ještě dramatičtější, což se zdálo nemožné, dokud jsme neviděli první výsledky jejího činění.

Jde zatím jen o rendery, i ty ale ukazují, že černošští rappeři budou mít zas jednou o čem přemýšlet. Balíček úprav zvaný Rhino začíná na přídi, kde tuner přišel s novým nárazníkem, výrazným černým splitterem a upravenou kapotou. SUV bylo dále opatřeno rozšířenými podběhy kol, novými bočními prahy a sadou o poznání větších kol. Vše v černé, jak se na firmu, která si dříve říkala „Venuum Black”, sluší a patří. Nepřehlédnutelné změny jsou ale patrné i na zádi. Nejzřetelnější je větší spoiler táhnoucí se ze střechy a dva velké spoilery připevněné k víku kufru. Vidíme také nový difuzor a dvě koncovky výfuků navíc - místo čtyř je jich najednou šest.

Firma neříká, kdy bodykit dokončí ani kolik exemplářů vyrobí, ostatně nepředpokládáme, že by po výsledku sáhlo víc než pár exhibicionistů. Podle nás je výsledek ještě příšernější než originál, třebaže černá barva znovu mate smysly. I když Batman by možná mohl podlehnout - roli nového Batmobilu by auto zřejmě umělo přijmout i bez dalších úprav.

Upravovat BMW XM je odvážné. Výsledek snah Venuumu je tak nevyhnutelně též odvážný. Foto: Venuum, tiskové materiály

Zdroj: Venuum

Petr Miler

