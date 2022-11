Dvě možná poslední auta svého druhu s ještě obřími motory si to rozdala na letišti, 1 284 koní se tu pořádně zapotilo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Je nanejvýš pravděpodobné, že za podobnými vozy se brzy zavře voda. A pokud neskončí jako takové, pak už jistě nedostanou motory s dvanácti a osmi válci s několika turbodmychadly. Které z dvojice BMW M8 a Bentley Conti GT s motorem W12 je rychlejší?

Na BMW M8 čekali fanoušci mnichovské automobilky opravdu velmi dlouho. Poprvé se o takovém modelu začalo mluvit v 80. a 90. letech minulého století, značka však hotový projekt nakonec zařízla. Do prodeje se tedy velké kupé dostalo až v roce 2019. Jelikož se tak ale stalo v době, kdy velká luxusní kupé zachází na úbytě, prodeje opravdu nejsou závratné. V podstatě tak máte větší šanci zahlédnout na ulici auta s logy Ferrari či Lamborghini. A při pohledu kolem sebe máme pocit, že BMW je válcováno i prodejem Bentley Continental GT, tedy podobně koncipované, sportovně-luxusní kupé z líhně koncernu VW.

Právě tuto dvojici, přesněji M8 Competition a Conti GT Speed, postavil na společnou startovní čáru na letišti Mat Watson z Carwow. Ten usedl do Bentley, které pohání šestilitrový dvanáctiválec twin-turbo. Tato pohonná jednotka produkuje 659 koní, což opravdu není málo. Totéž lze nicméně říci také o hmotnosti, která se u nových aut vrací na úroveň vozů z počátku minulého století, a to přesto, že kdysi užívané těžké železo bylo v mezičase nahrazeno exotickými materiály, jako jsou třeba karbon a kevlar.

Continental GT tak váží nemalých 2 198 kilogramů, tedy o takřka tři tuny více než soupeř z Německa. Ten dorazil s výrazně menší pohonnou jednotkou, na výkonu to však není až tak znát - 4,4litrový osmiválec twin-turbo totiž produkuje 625 koní. Po stránce papírové je tedy BMW favoritem, což se ostatně potvrdilo také v praxi. Čtvrtmíli totiž mnichovský zástupce zdolal za 11,2 sekundy, zatímco Bentley dorazilo do cíle o dvě desetiny sekundy později.

Co při srovnání zarazí, to je poznámka palubního systému Conti GT o přehřátí pneumatik z důvodu příliš rychlé jízdy. Něco takového lze brát za stěžejní nedostatek, neboť co chtít od vozu s přídomkem Speed v názvu, než právě onu rychlost. Bentley tedy neselhalo pouze v souboji s BMW, ale vlastně i tak trochu jako celek, což u auta startujícího na 7 milionech korun nechcete slyšet, přičemž ospravedlnění nelze hledat ani v lepších brzdách. I tak se na souboj těchto dvou strojů nedívá špatně - jsou to možná poslední dvě luxusní kupé tohoto ražení, zaručeně pak taková, která mají pod kapotou tak obří spalovací motory bez špetky elektrické asistence.

M8 se tři dekády po svém původně plánovaném debutu konečně dostalo do prodeje. Kvůli náladám na trhu přejícím jiným druhům aut ale bestsellerem rozhodně není, i když jeho jízdní dynamika je působivá. Foto: BMW



Continental GT Speed s motorem W12 je pak sice pomalejším vozem, ovšem prodává se paradoxně lépe. Další přežití obou modelů je otázkou, motor W12 ale zanedlouho skončí zcela jistě. Foto: Bentley

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

