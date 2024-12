Expert předělal volant moderního Porsche na otočné sněžítko. Dalo to příšernou práci, přitom taková blbost, co? před 7 hodinami | Petr Prokopec

Hláška z Pelíšků na tuto věc sedne jako ulitá. Pokud ale máte rádi auta a vánoční atmosféru, ke které kusy třpytivého plastu padající skrz hustou tekutinu na zmenšeninu zimní scenérie tak nějak patří, budete asi z díla Dominika Kleina u vytržení.

Jsou tu Vánoce, tedy doba, kdy lidé dekorují své domy a byty celou řadou světýlek či figurek s nimi souvisejících. U nás vládne poněkud nekonkrétní Ježíšek, na západ od našich hranic mají méně abstraktního Santa Clause. A právě ten se nastěhoval spolu s dalšími postavičkami a pár stromky a domky do věnce volantu Porsche Macan. Za projektem nicméně nestojí sama automobilka, nýbrž Dominik Klein, expert na úpravy volantů, který působí ve firmě My Lenkrad Manufraktur.

Její specializací jsou různě upravené volanty, typicky výměna jejich obšití, tentokrát ale zašla mnohem dál, než je obvyklé. Z původního „kormidla” totiž zůstal pouze střed a na něj navazující boční části věnce. Vršek a spodek byl ovšem odříznut, aby mohl být nahrazen vsuvkami z plexiskla. Právě do nich byly s pomocí lepidla instalovány veškeré postavičky, přičemž následně došlo ještě na sněhové vločky a tekutinu. Nyní tak stačí volantem pohnout, a ten rázem vytvoří efekt zasněžené krajiny podobně jako všem známá, obvykle poněkud kýčovitá sněžítka (alias sněžící těžítka) ze supermarketů.

Úpravou nicméně prošly i zachované části volantu, u kterých došlo na potažení červenou Altacantarou. Ve stejném odstínu je i střed volantu, zatímco dříve kovová ramena nyní zdobí bílá barva. Na videu níže můžete vidět celý průběh příprav, byla to docela piplačka. Výsledek je na na jednu působivý, na tu druhou je ale pořád stejně kýčovitý a vlastně nesmyslný, s tímhle nikdo soudný jezdit nebude.

Nakonec tak nepřekvapí, že se fanoušci Dominika nejčastěji ptají, zda je mentálně v pořádku. Stejně jako zmiňují, že hodnota vozu se rázem propadla o 90 procent a Porsche by Macan mělo z jeho rukou zachránit. Celý nápad je ale pochopitelně míněn jako nadsázka, podobně jako tomu bylo třeba u toho halloweenského. Přičemž snad největší bizarností za poslední měsíce je volant pro milovníka Barbie, kdy jednu část věnce volantu nahradila slavná panenka. Všechno je to třeba brát s humorem jako ukázku toho, co je také možné, u firmy si pochopitelně většina lidí objedná nanejvýš tak tlustší věnec s novým obšitím...

