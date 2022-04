Fanda ukázal, kolik noblesy a dynamiky můžete mít ve vrcholném Mercedesu, který dnes koupíte levněji než Octavii před 7 hodinami | Petr Miler

Není to žádný veterán, ale stále moderně vypadající a vlastně i fungující auto. Je nejen pekelně rychlé, ale také mimořádně komfortní. Na německé dálnici to na 250 km/h rozbalí jako nic, přesto dává posádce sotva znát, jak rychle se zrovna pohybuje.

Koupě ojetého auta místo nového má řadu potenciálních výhod, ale ruku na srdce - pro většinu z nás je to šance, jak se za peníze, které máme k dispozici, dostat k lepšímu vozu, než jaký bychom si mohli dovolit jako nový. V momentě, kdy přes půl milionu korun stojí i základní Škoda Octavia prakticky bez motoru a bez výbavy, je nový vůz docela velký luxus.

Samozřejmě, preference ojetého vozu má své nevýhody, ale kdo nehraje nevyhraje - je jedno, jestli máte rozpočet 100 tisíc, 1 milion nebo klidně 5 milionů, vždy si jako ojetinu můžete koupit víc. Dnes se podíváme na schopnosti auta, které by vás v bazaru hledat asi nenapadlo, ale možná je to chyba.

Nadšenec, který na Youtube provozuje kanál TopSpeedGermany, pravidelně ukazuje dynamiku právě takových stojů na německé dálnici. Tentokrát se mu dostal do rukou Mercedes S 600 W221 z roku 2008, tedy vrcholný luxusní sedan třícípé hvězdy s dvanáctiválcovým motorem pod kapotou. Je to podle nás dodnes moderně vyhlížející auto jeho šestilitrový V12 pod kapotou? Ten snad nezestárne nikdy, tedy se správnou údržbou, pochopitelně.

Tohle konkrétní auto je ale fit a z jeho původních 517 koní musela zůstat „zdravá” naprostá většina. Německým dálničním provozem se tak proplétá s elegancí, komfortem i pěkným, velmi tlumeným zvukem a v mžiku oka se dostane až k omezovači na 250 km/h. Přitom je nadále naprosto noblesní, tichý, komfortní, posádku neobtěžující. Takové auto přitom dnes koupíte ojeté klidně za 400 tisíc Kč v solidním, pojízdném stavu a s každými dalšími utracenými 100 tisíci Kč navíc můžete pomýšlet na více a více - za dvojnásobek to bude klidně sotva jetý vůz. Pohybujeme se tedy pořád v mezích toho, za co koupíte různé verze nové Octavie, výš ne.

Podle nás zajímavá, naprostou většinou zájemců o cokoli ojetého ignorovaná volba, protože se bojí toho, co bude stát jeho provoz. Tomu rozumíme, ale podívejte se, co tohle auto dovede. Když jej koupíte s malým nájezdem a dobrou historií, nemusí to být vůbec takový risk, jak si mnozí myslí.

Mercedes S 600 z roku 2008 vypadá dodnes dobře a je to pořád luxusní kočár par excellence. Ve verzi s dvanáctiválcem pod kapotou to pak dovede i rozjet, však se podívejte na video níže. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

