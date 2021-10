Fanda vytáhl na okruh obří 712koňový americký pick-up, zastavil ho jen omezovač a hořící brzdy před hodinou | Petr Miler

Připusťme, že tohle auto se na okruh hodí asi jako holínky do opery, někdy se ale právě v takové nepatřičnosti skrývá kouzlo. Na Nordschleife fungovalo aspoň do klesání k Adenau.

Jak zaujmout v místech, kde se každý druhý den sejde možná více výjimečných sportovních aut, než kolik jich jezdí v celé České republice? Šlo by to jistě i dalším sportovním autem, muselo by ale jít o něco opravdu mimořádného, třeba Bugatti. I s vozy jako Porsche 911 GT3 se na Severní smyčce Nürburgringu zařadíte ke koloritu, když na něj ale vyrazíte s opravdovým monstrem...

Přesně to udělal Dale Lomas, místní automobilový nadšenec, který si půjčit Ram 1500 TRX. Jde o americké auto, mnohým tak nemusí být jasné, o co tu jde, a tak přidáme pár základních údajů. Jedná se o extrémní off-roadovou verzi obřího pick-upu, která váží 3,5 tuny, také ji ale pohání motor motor 6,2 V8 s kompresorem a výkonem 712 koní. Těžko si představit sériové auto, které by v tak obrovském balení spojovalo tolik protichůdných vlastností.

Jak funguje na Ringu? Komicky, chce se říci, není ale pro smích. Jakkoli je vidět, že vysoká hmotnost a těžiště si s okruhovým řáděním moc netykají, Ram není vůbec pomalý a jakmile se dostane do hustšího provozu v technických částech trati, snadno si dělá prostor. Rychlý je i na rovinkách, tam jej ale celkem brzy zastaví omezovač nastavený na 190 km/h. A když po pár kilometrech pustí hustý kouř z brzd, je jasné, že žádná show nebude trvat dlouho.

Podívejte se na to sami, je to přinejmenším neobvyklá záležitost ukazující, že bavit se na okruhu lze s kde čím. A také to, že americké pick-upy jako tento či třeba Ford Raptor nejsou nutně jen obrovskými motory osazení těžkopádní bumbrlíčci. Když na to přijde, i na nejnáročnějším okruhu světa to umí alespoň na chvíli rozparádit tak, že mnohá jiná auta musí z cesty.

