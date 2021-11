Ferrari s nejtočivějším silničním motorem historie značky ukázalo zvuk i akceleraci, berou dech před 6 hodinami | Petr Miler

Je to možná poslední Ferrari se silniční homologací, které se může pochlubit ryzím motorem V12 bez turba. Ačkoli takové spojení zní jako anachronismus, v praxi se projevuje velmi přesvědčivé, na dvoustovce je v mžiku oka.

Doba nepřeje už žádným spalovacím motorům, natož pak těm objemným, mnohaválcovým a nepřeplňovaným. O to více musíme žasnout nad tím, že Ferrari letos odhalilo model 812 Competizione, které se chlubí nepřeplňovaným dvanáctiválcem o 6,5 litrovém objemu, bezpečně nejtočivějším silničním motorem historie značky. Označili jsme jej za možná poslední takové auto vůbec a třebaže se Italové později nechali slyšet, že dvanáctiválce nedají jako součást své DNA, mohou se objevit už jen v nesilničních modelech nebo v kombinaci s elektrickým pohonem.

Budoucnost ale dnes nechme být, vychutnejme si přítomnost, stojí za to. Inovovaný dvanáctiválec totiž produkuje 830 koní a točí až 9 500 otáček za minutu. Auto je spíše extrémně rychlý cesťák, a tak lze jeho hmotnost 1 630 kilogramů označit za stále přijatelnou. Motor pak roztáčí zadní kola skrze sedmistupňovou automatickou převodovku, s jejíž pomocí má vůz zvládnout sprint na stovku již za 2,8 sekundy. Ještě působivější je ovšem akcelerace na 200 km/h za méně jak 8 sekund.

Samotná čísla ale jen stěží zvládnou vykreslit, jak rychlé Ferrari 812 Competizione je a jak při tom působí. Nejlépe to ukazuje přiložené video, které akceleraci na stovku i dvoustovku zachycuje a zmíněná čísla obhajuje. První mety je dosaženo okolo 3 sekund, tady ale bude limitem vždy trakce zadních kol, ta druhá padne za 7,6 sekundy. Pozoruhodné časy na takového „dinosaura”. A jak při tom zní... Podívejte se na to a poslechněte si to sami.

Ferrari 812 Competizion zvládá dvoustovku již za 7,6 sekundy. Jde mu to jako nic, za okouzlujícího zvukového doprovodu, jak nejlépe ukáže video níže. Foto: Ferrari

