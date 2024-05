Fisker oznámil, že koncem června zahájí masivní propouštění. Budete se divit, ale je to projev optimismu před 4 hodinami | Petr Miler

Takové oznámení se obvykle neřadí mezi dobré zprávy, v případě Fiskeru jej lze ale vnímat přesně tak. V tuto chvíli si totiž ani nedovedeme představit, jak by se automobilka jako celek konce června ve své současné podobě dožila, natož aby teprve v tu chvíli mohla přemýšlet o úsporách.

Je to hodně odlišná kultura, chce se říci po až drastických škrtech u Tesly. Přestože dříve fremontská, dnes austinská automobilka je stále nejhodnotnější firmou světa svého druhu a v posledních letech si užívá relativní ekonomické pohody, v případě prvního zaškobrtnutí okamžitě šetří, jak se dá. Takový Fisker je vedle toho bezvýznamnou veličinou, která momentálně nemá hodnotu odpovídající ani ceně domu jejího zakladatele a zdá se být jen otázkou dnů, než vyhlásí bankrot. Přesto se do žádného velkého propouštění nepustila a hned tak ani nepustí.

Společnost až nyní rozeslala zaměstnancům zprávu s varováním, že s masivním propouštěním začne 28. června tohoto roku. Být první duben, řekneme, že je to vtip, protože je ale první květen, jde spíš o projev upřímné lásky k zaměstnancům. Ti stěží mohou mít co dělat, stěží mohou pomýšlet na jakoukoli delší pracovní perspektivu, přesto jim nyní automobilka prodělávající peníze po jednu každou vteřinu své přetrvávající existence ohlásí, že je možná za dva měsíce vyhodí.

Přijde nám to absurdní, je to projev velkého optimismu. Téměř bezcenná společnost, která momentálně nemá peníze ani na úhradu úroků z dluhů, může přežít snad jen dílem shody pozitivních okolností. Automobilka už si najala specialistu na formální zajištění případného bankrotu a sama oznámila, že krach může přijít každým dnem. Přesto nyní operuje s takovým termínem. Má to částečně své legální důvody, ale i kdyby to byla jediná motivace, proč Fisker k tomuto kroku nepřistoupil už dávno? V pořádné bryndě je už měsíce, ne dny.

„Fisker pečlivě zkoumá všechny možnosti, jak zajistit naši potřebu provozní hotovosti, včetně udržování diskusí s potenciálními kupci a investory a zkoumání různých alternativ restrukturalizace,” uvádí společnost v interní zprávě citované Business Insiderem. „Existuje však možnost, že tyto snahy nebudou úspěšné,” dodává vedení firmy realisticky.

Společnost dále upřesňuje, že v případě propuštění zaměstnanců dojde k trvalé ztrátě pracovních míst a uzavření provozu, kde dnes pracují. Zpráva měla být zaslána všem, kteří pro automobilku pracují, tedy i zaměstnancům sídlícím v Německu či v Rakousku. Také proto nelze vše svést jen na povinné oznámení velkého propouštění podle kalifornských zákonů, zdaleka všech míst, kde firma působí, se nic takového netýká. Přesto místo razantních úspor oznamuje, že za dva měsíce začne něco dělat. Pochybujeme, že se toho momentu ve své dnešní podobě dožije.

Fisker zůstává na hranici totálního kolapsu, chystané modely jako pick-up Alaska stěží dokončí. Přesto teprve nyní avizuje velké propouštění na konec června. Foto: Fisker

