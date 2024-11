Franco Colapinto, nové „zázračné dítě” Formule 1, si utahuje z ekologických aktivistů, něco takového se dnes neodpouští před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Williams Racing, tiskové materiály

Do ef-jedniček vlétl rovnýma nohama a zjevně ještě nestihl absolvovat ten „správný” mediální trénink. Jeho vtípek je nevinný, o některých věcech ale dnes není radno žertovat.

Uvážíme-li, jak zřídka v posledních letech dochází ke změnám v poli pilotů Formule 1, je docela fascinující, jakých debutů jsme aktuálně svědky. Jen letos se poprvé za volant těchto monopostů posadili Oliver Bearman a Franco Colapinto, přičemž za nováčka můžeme považovat i Liama Lawsona, který minulý rok jenom párkrát zaskočil za Daniela Ricciarda. A všichni tři prakticky od bodu nula předvádí mimořádné výkony.

Od Bearmana se ale vždy čekalo hodně, též Lawson už loni dal najevo, že se s ním musí počítat. To Franco Colapinto, který měl sice velmi úspěšnou juniorskou kariéru, ale ve Formuli 2 zůstával za očekáváními, je pro tento sport menším šokem. Argentinský mladík ale zjevně musel mít velkou důvěru šéfa Williamsu, když Colapintovi nabídl místo po Loganu Sargeantovi do konce letošní sezóny. A nezklamal ji.

Je samozřejmě předčasné dělat z pár jeho představení dalekosáhlé závěry, Franco C. se ale zatím předvádí ve skvělém světle a mnozí jej rázem pasují na dalšího Sennu (on tak i trochu vypadá) či Verstapenna, prostě nové „zázračné dítě” Formule 1, které najednou může získat i místo v některým z týmů pro příští sezónu, přestože Williams má už plno. I když s tím „dítětem” je třeba zacházet opatrně - Colapinto je jen o 6 let mladší než Verstappen, což jen připomíná, že nizozemský pilot byl svého času přece jen výjimečnějším úkazem, dnes ve Formuli 1 jezdí už desátým rokem.

Něco ale oba dva přece jen spojuje - jistá prostořekost, otevřenost, o kterou je v tomto prostředí obvykle nouze. Verstappen je svůj a nemá problém ohrnout nos nad elektromobily, Colapinto nyní zašel ještě dál. V jednom z rozhovorů v jeho rodném jazyce komentoval fakt, že v předminulé grand prix držel zajel nejrychlejší kolo (nakonec překonané) závodu na starých pneumatikách, s úsměvem slovy: „Však proč jezdit do boxu pro nové gumy, ne, musíme zachránit planetu, chlape.”

Byl to jistě nevinný vtípek, kterého si bezprostředně málokdo všiml, až později vzbudil rozruch. Zarytí ekologičtí aktivisté mu to samozřejmě hned začali vyčítat, že o tak vážných otázkách se přece nežertuje. Tušíme, že Colapinto zatím nedostal ten správný mediální trénink, kde by byl seznámen s přehledem asi 723 ožehavých témat, kolem kterých bude lepší našlapovat po špičkách, protože brát je na lehkou váhu se dnes neodpouští. Anebo také ne, třeba je vážně jako Verstappen a i o těchto věcech bude mluvit tak, „jak mu zobák narostl”. To by bylo jedině osvěžující, kovaných diplomatů je ve Formuli 1 až běda. Podívejte se na jeho vyjádření sami níže.

Franco Colapinto ve svých pár závodech ve Formuli 1 dokázal ohromit. A to nejen tím, co předvádí na trati... Foto: Williams Racing, tiskové materiály

Zdroj: Behding Grand Prix@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.