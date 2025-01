Genius noci v Lamborghini zkusil s autem projet skrz výsuvné patníky. A dělal to tak dlouho, dokud neměl auto na kaši před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Přece jste si nekoupili Lamborghini, abyste se zastavili před každým elektromechanicky výsuvným patníkem jako nějaký nýmand, to dá rozum. Lambo přece projede, ne? Nebo aspoň napodruhé. Či napotřetí?

Einstein prý řekl, že šílenství je, když se znovu pokoušíte udělat tu samou věc s očekáváním jiného výsledku. Práci jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob zjevně nestudoval řidič zeleného Lamborghini Urus z videa níže, který se prokazatelně pokoušel dělat tu samou věc s očekáváním jiného výsledku. A dobře opravdu nedopadl.

Vše se mělo odehrát kdesi v americké Pensylvánii, kde se blíže neidentifikovanému řidiči „podařilo” v noci najet do jednoho z těch mohutných elektromechanických patníků, které se vysouvají ze silnic, chodníků apod. Upřímně, může se to stát, jsou dost nízké, SUV jsou vysoká, v přítmí je lze v roztržitosti přehlédnout. Jsou to mohutné prvky snad přímo určené k tomu, aby je nikdo neprorazil, takže se o ně i víc jak 2,1tunový Urus zastavil jako nic. To zajímavé se ale začalo dít až pak.

Kdyby s autem dál nejel a zavolal policii či alespoň odtahovku, protože z auta po nárazu okamžitě začala téci zřejmě chladicí kapalina, můžeme se nad tím pozastavit, ale dál nic. Ovšem dotyčný zřejmě patníky nepřehlédl, chtěl je projet. Zařadil tedy zpátečku a zkusil to znovu přes prostřední z nich. Opět nic. Tak zkusil potřetí najet na jeden z krajních. A opět nic. Auto je v tu chvíli už zdálky zřetelně na kaši, ale nezdá se, že by to dotyčného či dotyčnou odradilo. Legenda praví, že pokud člověk za volantem nezemřel, do patníků bourá dodnes...

Humor stranou, tohle je divné. Tušíme, že autor tohoto kousku byl opilý, zfetovaný, auto bylo ukradené, jela s ním manželka naštvaná na manžela nebo se někdo bohatý zas jednou rozhodl natočit absurdní video pro kliky. Kdo ví, každopádně chudák Lambo, podívejte se na to sami níže.

Podobný Urus vyśel z kontaktu s výsuvnými patníky zle nedobře. Pak znovu. A pak znovu... Foto: Lamborghini

Zdroj: carcrash@Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.