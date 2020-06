Hvězda Top Gearu při natáčení rozbila auto svých dětských snů, prý kvůli dešti před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tak trochu ve stopách Clarksona a spol. kráčí současné osazenstvo britské televizní show. Paddy McGuinness se mohl konečně posadit za volant vozu, o němž v dětství snil, dobře to ale nedopadlo.

Na rozvolňování restrikcí nedochází pouze v Česku, ale také ve Velké Británii. Jeremy Clarkson tak již na sociálních sítích uvedl, že si dává pauzu od farmaření a místo toho se hodlá opětovně věnovat rychlým kolům. Do práce se nicméně vrátili také jeho nástupci moderující Top Gear. Pro Paddyho McGuinnesse však návrat před kamery nedopadl zrovna dobře. Brit totiž během včerejšího odpoledne havaroval a rozbil ikonické Lamborghini Diablo.

Jakkoliv zejména britská média ihned uváděla, že Paddy obelstil smrt, ve skutečnosti incident až tak hororový nebyl. Sám moderátor ostatně posléze uvedl, že je zcela v pořádku. Jen si naordinoval odpočinek, šálek čaje, paracetamol a trochu toho pláče. „Konečně jsem mohl řídit auto, o kterém jsem v dětství snil, Lamborghini Diablo, nicméně se ukázalo, že 30 let staré supersporty nemají rády prudký déšť. Kdo by to byl kdy řekl,“ řekl k věci sarkasticky.

Jelikož u natáčení byla kvůli uzavření silnice B6255 poblíž Ribblehead přítomna místní policie, byl incident velmi rychle prošetřen. Strážci zákona uvedli, že Paddy při své jízdě nepřekročil rychlost 100 km/h. Dle přítomných fanoušků pak sice již pršet přestávalo, ovšem silnice byla po dešti stále mokrá. Kromě toho padla i zmínka o olejové skvrně, která měla vůz rozhodit. Lambo tak následně skončilo v plotu.

Nyní je otázkou, jak bude natáčení pokračovat. Ze záběrů předcházejících incidentu je zjevné, že Top Gear hodlal v nové sérii uskutečnit srovnávací test ikonických supersportů 80. a 90. let minulého století. Kromě Lamba se tedy před kameru postavilo i Ferrari F40 a Jaguar XJ220. A jakkoliv není havarované Diablo úplně na odpis, natáčet s ním již rozhodně nelze. Produkce tedy musí urychleně sehnat náhradu, nepředpokládáme ale, že by s tím měla jakkoli větší problém.

Top Gear pro novou sérii chystal test tří ikonických supersportů...



...Lamborghini Diablo však skončilo neslavně

Zdroj: LancsRoadPolice@Twitter, FatherPaul82@Twitter, Rhys@Twitter

Petr Prokopec