Jak to vypadá uvnitř pneumatiky za jízdy? Kamera v ní umístěná vám ukáže, co běžně není možné spatřit před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bridgestone

Asi se shodneme na tom, že pneumatika je na jednu stranu geniální vynález, na tu druhou se ale nezdá, že by na jejím fungování bylo mnoho co zkoumat. Fascinující záběry přímo z jejího nitra za jízdy vás přesvědčí o opaku.

Je vždy zajímavé podívat se do míst, která jsou běžně lidským očím skryta. A teď nemyslíme nic perverzního, zůstáváme pořád u aut, alespoň pro naše obveselení je zkoumání jejich zákoutí dostačující. Dříve jsme tak mohli nahlédnout třeba do srdce konvenčních aut, tedy do jejich motorů za běhu, viděli jsme také, jak funguje spojka. A teď se s námi můžete podívat, jak to za jízdy vypadá uvnitř pneumatiky.

Smysl existence pneumatik asi nemusíme dlouze vysvětlovat, je to klíčové pojítko auta s povrchem zemským. Ačkoli jde o velmi starý vynález, zůstává v principu dodnes stejný - pryž nasazená na disku kola naplněná vzduchem (či jiným plynem) pod určitým tlakem využívá stlačitelnosti plynných látek a dovoluje vozu lépe kopírovat povrch silnice. Auto má díky tomu vyšší přilnavost, což oceníte při akceleraci, v zatáčkách i při brzdění, dokáže také díky tomu neznatelně překonat spoustu menších nerovností, neboť je pneumatika svou deformací alespoň částečně pohltí. Napadlo vás ale někdy zajímat se o to, jak její práce vypadá zevnitř?

Asi ne, věčně zvědavého člověka stojícího za kanálem Warped Perception na Youtube ale ano. A tak se po řadě jiných automobilových experimentů rozhodl realizovat přesně to. Vzal tedy jedno ze svých starších aut, tentokrát SUV Chevroletu, a do jedné z jeho pneumatik instaloval kameru s LED světlem, vysílačem a také vyvažovacími korálky, které dobře nastíní vývoj odstředivých sil uvnitř obutí. A vyjel na silnici.

Vzhledem k tomu, jak se pneumatika za jízdy deformuje a jak velkou kameru použil, nemohl jet moc rychle, ostatně kolo se kvůli tomu jistě stalo částečně nevyváženým, i tak je ale patrné, jak moc se pneu „nadře”, aby zvládla vše zmíněné. Ať už se pohybuje po jakýchkoli ulicích Chicaga, v pneumatice to pořádně žije, když musí prakticky neustále měnit svůj tvar, aby se současně přizpůsobovala povrchu i měnící se rychlosti resp. otáčkám kola. A ony korálky tomu přidávají další rozměr.

Celé video tak nejlépe připomíná, že pneumatika je až zázračný, geniálně jednoduchý mechanismus, jehož význam pro většinu podstatných vlastností možná patřičně neoceňujete. Třeba se to po zhlédnutí přiložených záběrů změní.

Pneumatiky zná většina z nás zevnitř nanejvýš takto, tedy v „surové” podobě před nasazením na disk kola. Záběry z jejího nitra za chodu níže vám odhalí trochu jiný svět. Ilustrační foto: Bridgestone

Zdroj: Warped Perception@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.