Jeden z nejrychlejších supersportů ukázal svou dynamiku i na zaplněné německé dálnici před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: McLaren

Často se říká, že jakkoli hustší provoz znemožňuje využít dynamický potenciál rychlých aut, že ze všech dělá jen nekomfortní a užrané Passaty TDI. To ale říkají jen ti, kteří takovými vozy nejezdí.

Připusťme, že stále houstnoucí doprava dělá z řízení poněkud méně líbivou věc. Je celkem fuk, co, kde a jak rychle řídíte - pokud se musíte stovky kilometrů táhnout převážně v kolonách, je to otravné. V tomto kontextu někteří říkají, že to z rychlých aut dělá nesmyslné hračky pro bohaté, které v provozu stejně není možné využít. Že jejich majitelé do cíle nedojedou rychleji než člověk v obyčejném dieselovém Passatu a odměnou jim bude jen diskomfort stísněného auta a vysoká spotřeba silného motoru.

Nebudeme tvrdit, že na tom není ani špetka pravdy, pořád ale záleží na tom, jak hustý onen provoz je. Jde-li o nekonečný „štrůdl” aut, pak bohužel platí výše zmíněné, nepomůžete si nikam. Pokud ale doprava není zase tak hustá a je možné se v ní někam posunout, pak má výkon a z něj pramenící akcelerace naopak ještě větší hodnotu, stejně jako image rychlého auta, kterému ostatní spíše uhnou.

Připomíná to přiložené video tuningové firmy Novitec, která vytáhla ještě sériový McLaren 765 LT na německou dálnici s neomezenou rychlostí. Úpravce z něj umí vykřesat až 855 koní, i sériových 765 kobyl ale z vozu dělá jeden z nejrychlejších supersportů vůbec, který z 0 na 200 km/h zrychlí za 7 sekund a na 300 km/h je za dalších 11. Po německé dálnici tak doslova létá a přesně to je to, co mu pomáhá i v relativně hustém provozu být daleko před ostatními.

Podívejte se na to sami - i když se po cestě neotevře žádný delší úsek bez provozu, auto bez potíží opakovaně dosahuje rychlostí okolo 300 km/h, však na to stačí chvilka. Jistě, na extrémně vysoké jízdní průměry to nebude, ale s Passatem TDI tohle opravdu nezvládnete. McLaren mezi jednotlivými „brzdami provozu” (leckdo z nich jede 180 km/h, takže to nejsou nutně pomalá autapřeskakuje jako čmelák s květiny na květinu...

McLaren 765 LT je opravdu extrémně rychlé auto, a tak i v hustém provozu dokáže díky bleskové akceleraci svou dynamiku snadno prodat, jak nejlépe ukáže video níže. Ilustrační foto: McLaren

Zdroj: Novitec Group@Youtube

