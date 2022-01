Jeden z posledních nových motorů bez turba má v ostré akci úžasný zvuk, zní jako staré Formule 1 před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pagani

Je bez přehánění fascinující, že něco takového mohlo ještě v roce 2021 přijít na trh, ale stalo se to. A nemusí to být nutně úplně naposledy vzhledem k tomu, že toto konkrétní auto si nedělá ambice na silniční homologaci.

Evropská unie čile pracuje na tom, aby spalovací motory z osobních aut zmizely, třebaže to ani „zeleně” uvažující automobilky to nepovažují za správné. Jestli Brusel skutečně dosáhne svého a v roce 2035, 2040 nebo v jakémkoli jiném termínu se dočkáme jejich zákazu, je otázkou. Teď i kdykoli v budoucnu ale bude platit jedno - máte-li peníze, možné je cokoli. A tak zatímco mezi běžnými auty je možné vybírat jen z toho, co prošlo regulačním sítem a třeba v případě atmosféricky plněných motorů jde už jen o pár posledních mohykánů, ve světě exkluzivních automobilů je trend přesně opačný.

Výrobci těchto vozů cítí volné místo na trhu, a tak přichází s novými supermotory bez přeplňování s nevídanou kadencí. Máme tu najednou nové auto geniálního konstruktéra F1 s atmosféricky plněným dvanáctiválcem, další takový motor chystá Aston Martin a snahou udržet V12 při životě se v průběhu loňského roku pochlubily i automobilky Ferrari a Lamborghini, pro které Italové stále chtějí výjimku z unijních pravidel. Ta by měla platit i pro Pagani, které se loni na jaře vytasilo s novou Hyarou R s motorem 6,0 V12 bez turba.

Ta na rozdíl od ostatních zmíněných aut může jen na okruh, tušíme ale, že lidem schopným a ochotným za ni zaplatit něco kolem 70 milionů korun to bude celkem ukradené. Její motor není upravený dvanáctiválec Mercedesu, je skutečně úplně nový. Vznikl u německé firmy HWA, která má na svědomí řadu slavných motorů. Tento má zmíněných šest litrů objemu, točí až 9 200 otáček a v 8 250 ot./min pošle na kola brutálních 850 koní. Točivý moment má maximum 750 Nm v 5 500 ot./min, vysoké číslo na šestilitrovou atmosféru.

Právě tohle dílo se ukázalo v akci na okruhu v Monze a byť nemáme tušení, jak rychlé tam ve srovnání s ostatními auty bylo, stejně máme tendenci se jen zasněně usmívat. Na slavném italském autodromu se ten den ukázala řada výjimečných aut, i jinak působivé Porsche 911 GT3 ale svým zvukem působí naprosto nezajímavě vedle Huary R připomínající poletující zubní vrtačku. Motor, který být schopen točit až 9 000 ot./min zní v ostré akci jako staré Formule 1 - zavřít oči, budete mít aspoň na chvíli pocit, že na Autodromo Nazionale Monza řádí právě takový stroj. Ale podívejte se a poslechněte si to sami, už pár desítek sekund stopáže vydá za tisíce slov.

Pagani Huayra R fascinuje hlavně svým novým motorem bez turba, jeho zvukový projev je skutečně velice intenzivní. Foto: Pagani

Zdroj: Motor Authority

Petr Miler

